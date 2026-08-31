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«Incidente di persona», fra Castione e Biasca è stop ai treni
Caos nelle stazioni a ridosso del mezzogiorno dl lunedì. Diversi i treni soppressi e l'evoluzione resta incerta.
foto lettore tio.ch
«Incidente di persona», fra Castione e Biasca è stop ai treni
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«Incidente di persona», fra Castione e Biasca è stop ai treni
Caos nelle stazioni a ridosso del mezzogiorno dl lunedì. Diversi i treni soppressi e l'evoluzione resta incerta.
«Incidente di persona», fra Castione e Biasca è stop ai treni
Caos nelle stazioni a ridosso del mezzogiorno dl lunedì. Diversi i treni soppressi e l'evoluzione resta incerta.
BELLINZONA - Diversi disagi su tutta la rete FFS ticinese questo lunedì a causa di «un incidente di persona», a riportarlo sono diverse segnalazioni giunte in redazione e le stesse Ferrovie, sul loro sito web.
«Il traffico ferroviario sulla tratta Castione-Arbedo - Biasca è interrotto tra Castione-Arbedo e Biasca. La causa è un incidente a persona», riporta la nota delle FFS.
Secondo alcune segnalazioni giunte in redazione il sinistro potrebbe essersi verificato sul territorio di Cresciano, dove sono stati avvistati la polizia e i soccorsi.
La durata della limitazione è «indeterminata» e le linee interessate sono EC, IC2, IC21, IR26, IR46 e S10.
Stando a quanto appreso, sarebbero diversi i treni soppressi.
Notizia in aggiornamento...
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