Streetfood Festival 2026: 45 stand di gusto, musica e spettacoli
L'evento si terrà da venerdì 4 a domenica 6 settembre presso Campo Marzio. Oltre al cibo da strada anche animazione per i più piccoli e musica dal vivo.
L'evento si terrà da venerdì 4 a domenica 6 settembre presso Campo Marzio. Oltre al cibo da strada anche animazione per i più piccoli e musica dal vivo.
LUGANO - Lo Streetfood Festival animerà Campo Marzio, a Lugano, con la sua undicesima edizione, proponendo un viaggio culinario intorno al mondo per tre giorni consecutivi, da venerdì 4 a domenica 6 settembre.
45 stand gastronomici porteranno in tavola specialità da tutto il mondo, affiancati da bar tematici, musica dal vivo con DJ e band locali e spettacoli di artisti di strada. Il festival si rivolge a tutte le generazioni intrecciando gastronomia, cultura e occasioni d'incontro.
Come ogni anno, lo Streetfood Festival rinnova, insieme ai partner di nofoodwaste, il proprio impegno nella lotta contro lo spreco alimentare.
A Lugano i rifiuti organici saranno trasformati in energia rinnovabile e immessi direttamente nella rete locale del gas. Uno stand interattivo informerà inoltre il pubblico sulla corretta separazione dei rifiuti organici, che possono essere trasformati in biogas svizzero.
Gli alimenti non consumati invece saranno destinati alle persone bisognose.
Spazio anche al Paese dei ragazzi Openair di Coop, l'esperienza all'aperto dedicata a tutta la famiglia, con numerose attività pensate per i più piccoli.
Saranno inoltre disponibili diverse soluzioni a sedere e spazi al riparo dalle intemperie.