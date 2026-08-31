LUGANO
Cornaredo non c'è più
Questa mattina è stata infine abbattuta anche la tribuna ovest dello stadio, lasciando un surreale vuoto
Cornaredo non c'è più
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Cornaredo non c'è più
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Cornaredo non c'è più
Questa mattina è stata infine abbattuta anche la tribuna ovest dello stadio, lasciando un surreale vuoto
Cornaredo non c'è più
Questa mattina è stata infine abbattuta anche la tribuna ovest dello stadio, lasciando un surreale vuoto
LUGANO - Ora è proprio il caso di dirlo: addio caro vecchio Stadio di Cornaredo. Dopo una settimana di lavori, questa mattina è stata infatti demolita anche la tribuna ovest dello stadio, ultimo baluardo "vivente" dello storico impianto luganese.
Immortalato in video, si vede l'ultimo, decisivo, colpo di ruspa che fa cedere ciò che ancora restava della tribuna, mentre alcuni getti d'acqua soffocano al suolo le polveri che, nel giro di pochi minuti, lasciano spazio a un vuoto che non siamo abituati a osservare.
Lo Stadio di Cornaredo, casa dell'FC Lugano per oltre 70 anni, fu inaugurato il 25 novembre del 1951.
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