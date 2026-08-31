Endorfine 2026 ai nastri di partenza

Tra le altre novità rilevanti del 2026 anche la nuovissima Lounge BancaStato Private Banking: un'area conviviale al Palacongressi dove potersi rilassare tra una conferenza e l'altra o in attesa di un evento, per scambiare opinioni, degustare un buon calice e leggere un libro. Aperta sabato 12 settembre dalle 10.00 alle 23.00 e domenica 13 settembre dalle 10.30 alle 20.30. La Lounge rafforza ulteriormente il legame del Festival con il suo storico main sponsor.

Questi gli appuntamenti:

Venerdì 11 settembre ore 20:30: il presidente della Confederazione Guy Parmelin che parlerà della tragedia di Crans Montana e dei dazi di Trump (moderatore Sacha Dalcol);

Sabato 12 settembre ore 11:00: Federico Rampini farà un check up al Trump bis con uno sguardo sulle attesissime elezioni di Midterm a novembre (moderatore Bruno Giussani);

Sabato 12 settembre ore 15:00: Shirin Ebadi, la guerra in Iran, la metamorfosi del regime e la lotta di donne e attivisti per la libertà (moderatore Romano Bianchi);

Sabato 12 settembre ore 17:30: Patrick Winn e la sua sconvolgente inchiesta giornalista sullo stato di Wa. Una “nazione” gestita da narcotrafficanti (moderatrice Roberta Nicolò);

Sabato 12 settembre ore 20:00: Eleazaro Rossi e la sua comicità senza anestesia. Riflessioni e risate politicamente scorrette (moderatore Sergio Savoia);

Domenica 13 settembre ore 11.00: Mara Maionchi, un viaggio nella storia della musica italiana e nell’attualità televisiva e social (moderatrice Patrizia Speroni);

Domenica 13 settembre ore 15.00: Omer Bartov, l’abisso di Israele e le domande cruciali sul conflitto israelo-palestinese nella lettura di uno dei massimi esperti mondiali di genocidio (moderatore Claudio Mésoniat);

Domenica 13 settembre ore 17:30: Roberto Saviano incontra Yulia Navalnaya, vedova di Alexei Navalny. La lotta senza compromessi di Alexei e la Russia di Putin. Un inno alla libertà.