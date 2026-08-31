Salvataggio Sub Minusio, dalla prima immersione al brevetto

A breve nuovi corsi D1

L’interesse suscitato dal battesimo subacqueo e dalle recenti attività di formazione spinge ora la Salvataggio Sub Minusio a guardare ai prossimi mesi. A breve saranno infatti organizzati nuovi corsi per il conseguimento del brevetto D1 CMAS, il livello introduttivo che permette di acquisire le basi teoriche e pratiche necessarie per iniziare a praticare la subacquea. I corsi si svolgeranno presso la sede della Salvataggio Sub Minusio e saranno aperti a tutti, senza la necessità di avere precedenti esperienze. L’unico requisito è aver compiuto 14 anni ed essere in buone condizioni di salute. Per chi, invece, non fosse ancora pronto a frequentare un corso, rimane la possibilità di avvicinarsi alla disciplina attraverso un battesimo subacqueo.