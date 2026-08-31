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Salvataggio Sub Minusio, dalla prima immersione al brevetto

Nuovi brevetti, un battesimo subacqueo al CST e altri corsi in arrivo. La società guarda al futuro puntando su formazione, sicurezza e passione per il mondo sommerso.
Salvataggio Sub Minusio, dalla prima immersione al brevetto
Salvataggio Sub Minusio
Fonte red
elaborata da Redazione
Salvataggio Sub Minusio, dalla prima immersione al brevetto
Nuovi brevetti, un battesimo subacqueo al CST e altri corsi in arrivo. La società guarda al futuro puntando su formazione, sicurezza e passione per il mondo sommerso.

MINUSIO - Nove persone con una gran voglia di scoprire cosa si nasconde sotto la superficie dell’acqua. È questo il bilancio del battesimo della subacquea organizzato lo scorso 26 agosto al CST dalla Salvataggio Sub Minusio, un’iniziativa pensata per chi non aveva mai provato l’esperienza di immergersi.

Per i nove partecipanti è stata l’occasione per muovere i primi passi in un ambiente tanto affascinante quanto insolito, imparando a respirare sott’acqua e a prendere confidenza con l’attrezzatura, sotto la supervisione di istruttori qualificati e in condizioni di massima sicurezza.

«Siamo molto soddisfatti della riuscita dell’iniziativa - spiegano dalla Salvataggio Sub Minusio - perché il battesimo rappresenta per molte persone il primo contatto con la subacquea. Vedere la curiosità iniziale trasformarsi in entusiasmo è una delle soddisfazioni più belle per chi, come noi, dedica tempo e passione alla formazione».

Tre nuovi brevetti
Parallelamente alle attività rivolte ai principianti, la società ha da poco concluso un importante percorso formativo che ha portato Zoe Occiganu, Maurizio Mella e Manuel Bonzanigo al conseguimento del brevetto D2 CMAS, Diver 2 stelle, oltre alla certificazione Nitrox.

Il livello D2 rappresenta un significativo passo avanti nella formazione di un subacqueo e permette di effettuare immersioni fino a 30 metri di profondità, mentre la certificazione Nitrox consente di utilizzare, nel rispetto dei relativi limiti e delle procedure previste, miscele respiratorie arricchite di ossigeno.

A breve nuovi corsi D1
L’interesse suscitato dal battesimo subacqueo e dalle recenti attività di formazione spinge ora la Salvataggio Sub Minusio a guardare ai prossimi mesi. A breve saranno infatti organizzati nuovi corsi per il conseguimento del brevetto D1 CMAS, il livello introduttivo che permette di acquisire le basi teoriche e pratiche necessarie per iniziare a praticare la subacquea. I corsi si svolgeranno presso la sede della Salvataggio Sub Minusio e saranno aperti a tutti, senza la necessità di avere precedenti esperienze. L’unico requisito è aver compiuto 14 anni ed essere in buone condizioni di salute. Per chi, invece, non fosse ancora pronto a frequentare un corso, rimane la possibilità di avvicinarsi alla disciplina attraverso un battesimo subacqueo.

Per informazioni sui prossimi corsi e sulle attività della Salvataggio Sub Minusio è possibile scrivere a info@subminusio.ch o visitare il sito www.subminusio.ch/.

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