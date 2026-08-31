Salvataggio Sub Minusio, dalla prima immersione al brevetto
Nuovi brevetti, un battesimo subacqueo al CST e altri corsi in arrivo. La società guarda al futuro puntando su formazione, sicurezza e passione per il mondo sommerso.
Nuovi brevetti, un battesimo subacqueo al CST e altri corsi in arrivo. La società guarda al futuro puntando su formazione, sicurezza e passione per il mondo sommerso.
MINUSIO - Nove persone con una gran voglia di scoprire cosa si nasconde sotto la superficie dell’acqua. È questo il bilancio del battesimo della subacquea organizzato lo scorso 26 agosto al CST dalla Salvataggio Sub Minusio, un’iniziativa pensata per chi non aveva mai provato l’esperienza di immergersi.
Per i nove partecipanti è stata l’occasione per muovere i primi passi in un ambiente tanto affascinante quanto insolito, imparando a respirare sott’acqua e a prendere confidenza con l’attrezzatura, sotto la supervisione di istruttori qualificati e in condizioni di massima sicurezza.
«Siamo molto soddisfatti della riuscita dell’iniziativa - spiegano dalla Salvataggio Sub Minusio - perché il battesimo rappresenta per molte persone il primo contatto con la subacquea. Vedere la curiosità iniziale trasformarsi in entusiasmo è una delle soddisfazioni più belle per chi, come noi, dedica tempo e passione alla formazione».
Tre nuovi brevetti
Parallelamente alle attività rivolte ai principianti, la società ha da poco concluso un importante percorso formativo che ha portato Zoe Occiganu, Maurizio Mella e Manuel Bonzanigo al conseguimento del brevetto D2 CMAS, Diver 2 stelle, oltre alla certificazione Nitrox.
Il livello D2 rappresenta un significativo passo avanti nella formazione di un subacqueo e permette di effettuare immersioni fino a 30 metri di profondità, mentre la certificazione Nitrox consente di utilizzare, nel rispetto dei relativi limiti e delle procedure previste, miscele respiratorie arricchite di ossigeno.
A breve nuovi corsi D1
L’interesse suscitato dal battesimo subacqueo e dalle recenti attività di formazione spinge ora la Salvataggio Sub Minusio a guardare ai prossimi mesi. A breve saranno infatti organizzati nuovi corsi per il conseguimento del brevetto D1 CMAS, il livello introduttivo che permette di acquisire le basi teoriche e pratiche necessarie per iniziare a praticare la subacquea. I corsi si svolgeranno presso la sede della Salvataggio Sub Minusio e saranno aperti a tutti, senza la necessità di avere precedenti esperienze. L’unico requisito è aver compiuto 14 anni ed essere in buone condizioni di salute. Per chi, invece, non fosse ancora pronto a frequentare un corso, rimane la possibilità di avvicinarsi alla disciplina attraverso un battesimo subacqueo.
Per informazioni sui prossimi corsi e sulle attività della Salvataggio Sub Minusio è possibile scrivere a info@subminusio.ch o visitare il sito www.subminusio.ch/.