Al via il processo contro l'uomo della 'Ndrangheta

Stando al Ministero pubblico della Confederazione (MPC), il 59enne avrebbe partecipato a una riunione di ‘Ndrangheta e tratto in inganno le autorità amministrative svizzere allo scopo di permettere a un affiliato di insediarsi sul territorio elvetico per agevolare le attività criminali della cosca nella Confederazione. Avrebbe agito nella consapevolezza di contribuire all'esistenza, al consolidamento e al potenziamento dell'organizzazione criminale.

L'uomo avrebbe pure avviato trattative per vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo che provenivano da un crimine. All'imputato viene contestato di essersi avvalso del metodo mafioso, esercitando condotte che presentano caratteristiche di sopraffazione e coercizione psicologica, sfruttando il potere intimidatorio dell'organizzazione criminale capace dei più efferati crimini, in particolare nella riscossione di crediti e "mazzette", sostiene la Procura federale.