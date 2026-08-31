Bollette SES più leggere per il terzo anno consecutivo

Un altro aspetto rilevante è l’incremento degli impianti fotovoltaici, oggi sempre più dotati di sistemi di accumulo, nonché il crescente numero di comunità energetiche (RCP, RCPv e CLE): l’aumento dell’elettricità consumata nelle vicinanze del luogo di produzione ha portato a un minor quantitativo di energia elettrica erogata, a raffronto di costi fissi invariati per l'esercizio e la manutenzione della rete.