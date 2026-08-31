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Bollette SES più leggere per il terzo anno consecutivo

Nel 2027 diminuisce la tariffa elettrica per i clienti SES, grazie a una riduzione dei costi dell’energia e a una gestione efficiente del portafoglio.
Bollette SES più leggere per il terzo anno consecutivo
Ti-Press / Samuel Golay
Fonte RED
elaborata da Redazione
Bollette SES più leggere per il terzo anno consecutivo
Nel 2027 diminuisce la tariffa elettrica per i clienti SES, grazie a una riduzione dei costi dell’energia e a una gestione efficiente del portafoglio.

LOCARNO - Prosegue la tendenza al ribasso delle tariffe per i clienti della Società Elettrica Sopracenerina SA (SES), che per il terzo anno consecutivo potranno beneficiare di fatture un po’ più leggere. Lo comunica la stessa società in una nota stampa.

Nel 2027, all’interno del comprensorio ticinese di SES, un’economia domestica media con un consumo annuo di 4’500 chilowattora risparmierà 53 franchi, equivalente a circa il 4%. Nei quattro Comuni della bassa Mesolcina e Calanca serviti dalla Sopracenerina, la riduzione sarà invece di 73 franchi, ovvero il 5.5%.

Rispetto al 2026 non vi saranno modifiche alla struttura tariffale e la fattura elettrica continuerà a essere composta da cinque elementi: utilizzazione della rete, tariffa di misurazione, fornitura di energia, prestazioni a enti pubblici e tasse.

Lieve aumento dei costi di rete
Nel 2027 la Parte fissa non subirà variazioni, mentre la Tariffa di trasporto registrerà un lieve rincaro pari al 3%, riconducibile in primo luogo agli investimenti in corso per l’ammodernamento e la digitalizzazione della rete di distribuzione di SES, al servizio di un territorio particolarmente esteso e diversificato.

Un altro aspetto rilevante è l’incremento degli impianti fotovoltaici, oggi sempre più dotati di sistemi di accumulo, nonché il crescente numero di comunità energetiche (RCP, RCPv e CLE): l’aumento dell’elettricità consumata nelle vicinanze del luogo di produzione ha portato a un minor quantitativo di energia elettrica erogata, a raffronto di costi fissi invariati per l'esercizio e la manutenzione della rete.

Adeguamento della tariffa di misurazione
La Tariffa di misurazione, applicata per la prima volta nel 2026 a ogni punto di misura, verrà adeguata da CHF 6.10 a CHF 6.30 al mese in relazione ai costi previsti per velocizzare la sostituzione di contatori tradizionali con modelli intelligenti (smart meter), in osservanza all’attuale quadro normativo federale.

Scenderà ancora il prezzo dell’energia
Rispetto al corrente anno, il costo della Fornitura di energia si ridurrà approssimativamente del 13% per i clienti ticinesi di SES e del circa 16% per la clientela grigionese. «A concorrere a questo risultato - spiega la società - sono stati la strategia d’approvvigionamento che ha permesso di minimizzare la volatilità dei prezzi dell’energia degli scorsi mesi e il buon bilanciamento del portafoglio della Sopracenerina, contraddistinto da un mix di energia rinnovabile prodotta localmente ed energia acquistata sul mercato all’ingrosso».

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