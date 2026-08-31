Jans a Chiasso per parlare di sicurezza e di confini

Jans e Dobrindt «hanno reso omaggio alla già ottima cooperazione e hanno concordato di potenziarla ulteriormente. A tal fine intendono esaminare diverse opzioni, tra cui la creazione di un Centro di cooperazione di polizia e doganale (CCPD) alla frontiera con la Germania o la conversione dell’ufficio di collegamento a Basilea. L’obiettivo è migliorare lo scambio di informazioni tra le autorità addette alla sicurezza dei due Paesi», conferma Berna.

Vista anche la location si è anche discusso di migrazione internazionale, con un accento sul confine meridionale e settentrionale della Svizzera, «constatando che sia i fermi per soggiorno illegale in Svizzera sia le domande d’asilo presentate in entrambi i Paesi continuano a diminuire».