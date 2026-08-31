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LUGANO

Per i suoi dieci anni la Fiera del Fumetto si regala una nuova location (e un inatteso ritorno)

L'apprezzato appuntamento dei fumettofili nostrani (e non solo) ritorna il 5 e 6 settembre al Suglio Business Center. Più spazio, parcheggi e una sala cinema: «Innovazione, pur nella continuità».
Per i suoi dieci anni la Fiera del Fumetto si regala una nuova location (e un inatteso ritorno)
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di Cronaca Ticino
Per i suoi dieci anni la Fiera del Fumetto si regala una nuova location (e un inatteso ritorno)
L'apprezzato appuntamento dei fumettofili nostrani (e non solo) ritorna il 5 e 6 settembre al Suglio Business Center. Più spazio, parcheggi e una sala cinema: «Innovazione, pur nella continuità».

MANNO - Un'edizione speciale per festeggiare il decennale, quello della Fiera del Fumetto di Lugano. L'apprezzato appuntamento, per iniziare, si “regala una nuova location: lascia infatti lo storico Palazzo dei Congressi per trasferirsi al 1908 Suglio Business Center di Manno, il weekend del 5 e 6 settembre 2026.

«La nuova sede offre spazi più ampi e moderni, pensati per accogliere un pubblico in costante crescita, oltre a un accesso più comodo per i visitatori in arrivo dal Nord della Svizzera e dall'Italia, grazie a oltre 300 posti auto disponibili», spiega l'organizzazione.

In secondo luogo, ha il sapore del regalo anche il ritorno, dopo uno iato considerevole: «La decima edizione avrebbe dovuto tenersi nel 2020 ma non ha potuto svolgersi a causa della pandemia». A riprendere in mano il progetto «con rinnovato entusiasmo» è l'organizzatore storico, Fabio Baudino con la collaborazione di Paride Toscanelli e Luca Baudino (figlio di Fabio).

Una continuità, questa, «che racconta bene lo spirito della manifestazione: un progetto nato dalla passione per il fumetto, cresciuto negli anni con l'obiettivo di mantenere vivo un appuntamento importante per il pubblico ticinese».

MANNO
La malattia dei fumetti: «Per un pezzo raro sono volato fino a Londra»

Tra gli ospiti già confermati spiccano grandi nomi del fumetto internazionale come Tanino Liberatore, insieme a due firme storiche Disney, Stefano Biglia e Paolo Mottura. Non mancheranno Angelo Stano, Sergio Gerasi (“Dylan Dog”, “Eternity”) e i celebri animatori Paul e Gaëtan Brizzi, oltre a numerosi altri artisti anche nostrani.

La manifestazione, pensata per famiglie, ragazzi e collezionisti, proporrà un'area dedicata al collezionismo con tavole originali e novità editoriali, spazi per gli appassionati di manga e gaming oltre a workshop creativi per bambini e il concorso cosplay di domenica 6 settembre.

Da segnalare la sala proiezioni che presenterà pellicole come “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” (sabato alle 9:15), “The First Slam Dunk” (sabato alle 14:45), “Il ragazzo e l'airone” (12:15) e “Manara” (16:30).

I biglietti sono già disponibili online sul sito ufficiale della Fiera, dove è possibile consultare anche il programma completo di ospiti, eventi e promozioni.

Curiosità: per ogni biglietto intero è previsto un fumetto omaggio.

LUGANO
Fiera del Fumetto di Lugano e BD Sierre: un'alleanza storica per il fumetto svizzero

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