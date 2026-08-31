Per i suoi dieci anni la Fiera del Fumetto si regala una nuova location (e un inatteso ritorno)

In secondo luogo, ha il sapore del regalo anche il ritorno, dopo uno iato considerevole: «La decima edizione avrebbe dovuto tenersi nel 2020 ma non ha potuto svolgersi a causa della pandemia». A riprendere in mano il progetto «con rinnovato entusiasmo» è l'organizzatore storico, Fabio Baudino con la collaborazione di Paride Toscanelli e Luca Baudino (figlio di Fabio).

Una continuità, questa, «che racconta bene lo spirito della manifestazione: un progetto nato dalla passione per il fumetto, cresciuto negli anni con l'obiettivo di mantenere vivo un appuntamento importante per il pubblico ticinese».