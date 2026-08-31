Per i suoi dieci anni la Fiera del Fumetto si regala una nuova location (e un inatteso ritorno)
L'apprezzato appuntamento dei fumettofili nostrani (e non solo) ritorna il 5 e 6 settembre al Suglio Business Center. Più spazio, parcheggi e una sala cinema: «Innovazione, pur nella continuità».
MANNO - Un'edizione speciale per festeggiare il decennale, quello della Fiera del Fumetto di Lugano. L'apprezzato appuntamento, per iniziare, si “regala una nuova location: lascia infatti lo storico Palazzo dei Congressi per trasferirsi al 1908 Suglio Business Center di Manno, il weekend del 5 e 6 settembre 2026.
«La nuova sede offre spazi più ampi e moderni, pensati per accogliere un pubblico in costante crescita, oltre a un accesso più comodo per i visitatori in arrivo dal Nord della Svizzera e dall'Italia, grazie a oltre 300 posti auto disponibili», spiega l'organizzazione.
In secondo luogo, ha il sapore del regalo anche il ritorno, dopo uno iato considerevole: «La decima edizione avrebbe dovuto tenersi nel 2020 ma non ha potuto svolgersi a causa della pandemia». A riprendere in mano il progetto «con rinnovato entusiasmo» è l'organizzatore storico, Fabio Baudino con la collaborazione di Paride Toscanelli e Luca Baudino (figlio di Fabio).
Una continuità, questa, «che racconta bene lo spirito della manifestazione: un progetto nato dalla passione per il fumetto, cresciuto negli anni con l'obiettivo di mantenere vivo un appuntamento importante per il pubblico ticinese».
Tra gli ospiti già confermati spiccano grandi nomi del fumetto internazionale come Tanino Liberatore, insieme a due firme storiche Disney, Stefano Biglia e Paolo Mottura. Non mancheranno Angelo Stano, Sergio Gerasi (“Dylan Dog”, “Eternity”) e i celebri animatori Paul e Gaëtan Brizzi, oltre a numerosi altri artisti anche nostrani.
La manifestazione, pensata per famiglie, ragazzi e collezionisti, proporrà un'area dedicata al collezionismo con tavole originali e novità editoriali, spazi per gli appassionati di manga e gaming oltre a workshop creativi per bambini e il concorso cosplay di domenica 6 settembre.
Da segnalare la sala proiezioni che presenterà pellicole come “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” (sabato alle 9:15), “The First Slam Dunk” (sabato alle 14:45), “Il ragazzo e l'airone” (12:15) e “Manara” (16:30).
I biglietti sono già disponibili online sul sito ufficiale della Fiera, dove è possibile consultare anche il programma completo di ospiti, eventi e promozioni.
Curiosità: per ogni biglietto intero è previsto un fumetto omaggio.