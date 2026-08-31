Viabilità in Calanca: lavori e sicurezza, ancora disagi dopo le frane
A partire dalla prossima settimana è prevista una riapertura diurna con attese e nuove misure di sicurezza.
MESOCCO (GR) - La strada della Calanca, colpita il 20 agosto da diverse frane in seguito al maltempo, rimarrà chiusa fra Molina e Arvigo almeno sino a mercoledì sera. Seguirà un'apertura diurna in concomitanza con la fine dei lavori di messa in sicurezza. Lo comunica l'Ufficio tecnico dei Grigioni in un comunicato odierno.
Per motivi di sicurezza la strada della Calanca rimane ancora inagibile al traffico in entrambe le direzioni da Molina Nord fino alle Cave di Arvigo, viene precisato nella nota. Se le condizioni lo permetteranno, la strada verrà riaperta mercoledì in serata. Oggi è previsto il sopralluogo del geologo cantonale per definire l'apertura della strada, prosegue il comunicato.
Riapertura graduale dopo le frane
A partire da giovedì "è prevista una regolare apertura diurna dalle 06:30 alle 20:30 regolata tramite addetti alla sicurezza", indica ancora l'Ufficio tecnico, precisando che bisogna tener conto di tempi di attesa per i lavori di messa in sicurezza ancora in corso.
In particolare, verrà posata quest'oggi un'ulteriore rete di protezione in zona Pont Nef, indica la nota. La pulizia della carreggiata in tale zona è prevista per domani e mercoledì. Sono invece terminati gli interventi di sistemazione del riale in zona Scarvi.
La strada della Calanca sarà poi interessata da giovedì, da una chiusura notturna fra le 20:30 e le 6:30.
Ponte d'emergenza per aggirare la zona a rischio
Parallelamente, il progetto del ponte d'emergenza in acciaio, che attraverserà la Calancasca circa 120 metri a sud del Pont Nef è in fase di allestimento, indica ancora l'Ufficio tecnico nella nota. Una strada provvisoria lo raccorderà alla cantonale oltre il ponte esistente, aggirando completamente la zona a rischio.
L'Ufficio Tecnico informerà nuovamente sulla situazione domani alle 13:30. Si consiglia agli utenti di consultare il sito https://strassen.gr.ch/ prima di mettersi in viaggio.