Viabilità in Calanca: lavori e sicurezza, ancora disagi dopo le frane

Riapertura graduale dopo le frane

A partire da giovedì "è prevista una regolare apertura diurna dalle 06:30 alle 20:30 regolata tramite addetti alla sicurezza", indica ancora l'Ufficio tecnico, precisando che bisogna tener conto di tempi di attesa per i lavori di messa in sicurezza ancora in corso.



In particolare, verrà posata quest'oggi un'ulteriore rete di protezione in zona Pont Nef, indica la nota. La pulizia della carreggiata in tale zona è prevista per domani e mercoledì. Sono invece terminati gli interventi di sistemazione del riale in zona Scarvi.

