Al telefono diceva "ti taglio la gola come a un maiale" e "lo faccio mettere nell'acido"

La partecipazione ad un'organizzazione criminale, inoltre, «non può essere concepita a tempo parziale» e le traduzioni delle conversazioni avrebbero rispettato i requisiti di forma imposti dalla giurisprudenza. «Visto che parliamo di conversazioni criptate in dialetto calabrese, è chiaro che ci sono passaggi incomprensibili che vengono indicati come tali, e che sono necessarie delle interpretazioni».

«Ci ha preso in giro»

Durante la fase istruttoria, ha concluso Mastroianni, «l'imputato ci ha preso in giro, mostrando totale indifferenza verso le gravi contestazioni che gli vengono mosse. Ha scelto la via dell'apparente ignoranza».