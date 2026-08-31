Si riaprono le porte di Casa della Letteratura
Una nuova stagione tra dibattiti, performance e proiezioni che animeranno la storica sede culturale con ospiti e collaborazioni inedite.
CANTONE -
A settembre si riaprono le porte di Casa della Letteratura con diversi incontri legati a Fuori (n)orma, filo conduttore della stagione curata da Mara Travella.
Triplice appuntamento
Si comincia venerdì 11 settembre alle (18:30 La Filanda), con un incontro organizzato in collaborazione con la Fondazione Margherita per la cultura e con La Filanda di Mendrisio, dedicato al libro Le radici dell’orgoglio. Il saggio-inchiesta, attingendo a un vastissimo archivio di testimonianze scritte e orali, documenti e immagini, ripercorre la storia della liberazione omosessuale in Italia.
A dialogare con l’autore Giorgio Bozzo ci sarà Natascia Bandecchi, il cui podcast Panico Morale conduce un’indagine analoga sulla realtà della Svizzera italiana. Seguirà, sul piazzale della Filanda, una serata accompagnata dal dj set di Manù.
Mercoledì 16 settembre, a Villa Saroli, sede di Casa della Letteratura, prende il via il festival Babel con un doppio evento: alle 18:00 una tavola rotonda dedicata alla scrittura e alla pubblicazione nella Svizzera italiana, promossa dall’Associazione Autrici e Autori della Svizzera (A*dS); dopo l’aperitivo offerto, alle 20:00 Babel presenta L’altralingua. Letture dal laboratorio, una performance collettiva nata dal progetto dedicato a persone che adottano l’italiano come seconda lingua.
Giovedì 17 settembre, in occasione dell’anteprima del film Becaària (Cinema Lux Massagno, ore 20:00), dopo la proiezione Giorgio Genetelli, autore del libro da cui è tratta la pellicola, dialogherà con il regista Erik Bernasconi. L’incontro è organizzato in collaborazione con cineworx.
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale dell'associazione: www.casadellaletteratura.ch