Si riaprono le porte di Casa della Letteratura

Triplice appuntamento

Si comincia venerdì 11 settembre alle (18:30 La Filanda), con un incontro organizzato in collaborazione con la Fondazione Margherita per la cultura e con La Filanda di Mendrisio, dedicato al libro Le radici dell’orgoglio. Il saggio-inchiesta, attingendo a un vastissimo archivio di testimonianze scritte e orali, documenti e immagini, ripercorre la storia della liberazione omosessuale in Italia.



A dialogare con l’autore Giorgio Bozzo ci sarà Natascia Bandecchi, il cui podcast Panico Morale conduce un’indagine analoga sulla realtà della Svizzera italiana. Seguirà, sul piazzale della Filanda, una serata accompagnata dal dj set di Manù.

