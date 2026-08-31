Oltre 690 firme per una scuola nuova

Per i promotori, il tema dell’edilizia scolastica rappresenta una questione irrisolta fin dall’aggregazione comunale del 2010. «Dopo 16 anni di immobilismo e studi fatti ma prontamente dimenticati in qualche cassetto, è giunto il momento di una svolta, di finalmente pensare alle famiglie e ai nostri bambini», si legge nella nota.

Gli edifici scolastici attualmente utilizzati, spiegano, risalgono agli anni Cinquanta e Sessanta e «non risultano più adatti per spazio e funzionalità alle esigenze didattiche della scuola di oggi».