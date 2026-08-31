Oltre 690 firme per una scuola nuova
L'adesione supera ogni aspettativa, spingendo il Comune verso una decisione sul futuro degli edifici scolastici.
L'adesione supera ogni aspettativa, spingendo il Comune verso una decisione sul futuro degli edifici scolastici.
MONTECENERI - Sono 694 le firme raccolte a sostegno dell’iniziativa sull’edilizia scolastica a Monteceneri. Il primo promotore Alessandro Robert e Andrea Ferrari hanno consegnato lo scorso 28 agosto alla Cancelleria comunale le firme raccolte dall’avvio della campagna, il 21 maggio.
Un risultato definito «straordinario» dai promotori, considerando anche il periodo scelto per la raccolta, coinciso con i mesi estivi e quindi con le vacanze. Delle 694 sottoscrizioni raccolte complessivamente, 670 sono già state consegnate. Le restanti 24, arrivate nel fine settimana da cittadini che hanno voluto dare il proprio contributo, saranno depositate oggi, 31 agosto, ultimo giorno utile.
Per i promotori, il tema dell’edilizia scolastica rappresenta una questione irrisolta fin dall’aggregazione comunale del 2010. «Dopo 16 anni di immobilismo e studi fatti ma prontamente dimenticati in qualche cassetto, è giunto il momento di una svolta, di finalmente pensare alle famiglie e ai nostri bambini», si legge nella nota.
Gli edifici scolastici attualmente utilizzati, spiegano, risalgono agli anni Cinquanta e Sessanta e «non risultano più adatti per spazio e funzionalità alle esigenze didattiche della scuola di oggi».
L’obiettivo dell’iniziativa è quindi promuovere la realizzazione di una struttura scolastica «al passo con i tempi», con aule moderne e spazi adeguati per allievi e docenti. Tra le richieste figurano inoltre una palestra o sala multiuso, una mensa, servizi di doposcuola e spazi esterni adeguati.
Un progetto che, secondo i promotori, potrebbe inoltre beneficiare della vicinanza con le scuole medie, permettendo di creare un vero e proprio campus scolastico e sviluppare «interessanti sinergie a vantaggio di tutti», a partire proprio dal servizio mensa.