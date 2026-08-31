Cavea Festival, in duemila alle cave di Arzo: Patagarri e brunch da sold out
La kermesse si è distinta per l’atmosfera inclusiva, le proposte variegate e l’assenza di incidenti durante tutto il weekend.
La kermesse si è distinta per l’atmosfera inclusiva, le proposte variegate e l’assenza di incidenti durante tutto il weekend.
ARZO - Circa 2’000 persone provenienti da tutto il Ticino e dalla vicina Italia hanno partecipato all’edizione 2026 del Cavea Festival, andata in scena nel fine settimana alle cave di Arzo. La manifestazione si è chiusa con due appuntamenti da tutto esaurito: la serata di sabato e il Brunch in cava di domenica, le cui prenotazioni erano già esaurite diversi giorni prima dell’evento.
Il momento più atteso è stato il concerto dei Patagarri. Sabato sera la band milanese ha riempito l’anfiteatro naturale delle cave, raccogliendo entusiasmo e apprezzamenti da parte del pubblico. Per il Cavea Festival si è trattato anche dell’occasione per portare per la prima volta in Ticino una delle realtà emergenti della scena musicale italiana.
Buona anche la partecipazione alla serata inaugurale di venerdì, dedicata agli anni Ottanta e organizzata in collaborazione con Radio Gwen. Nonostante una situazione meteorologica incerta, alcune centinaia di persone hanno raggiunto Arzo per l’appuntamento gratuito, rivolto a un pubblico intergenerazionale.
Domenica il festival è proseguito con il Brunch in cava, realizzato in collaborazione con l’azienda sociale Ca.Stella. Nel corso della giornata attività, spettacoli e visite guidate hanno permesso ai visitatori di vivere e scoprire le cave di giorno, con una proposta diversa rispetto alla programmazione serale.
La partecipazione registrata nel fine settimana conferma il richiamo sovraregionale della manifestazione e la sua proposta trasversale, che riunisce musica, cultura, territorio e socialità.
Positivo anche il bilancio sul fronte della sicurezza e dell’organizzazione: l’intero fine settimana si è svolto senza incidenti e non si è reso necessario alcun intervento di soccorso.