Cavea Festival, in duemila alle cave di Arzo: Patagarri e brunch da sold out

ARZO - Circa 2’000 persone provenienti da tutto il Ticino e dalla vicina Italia hanno partecipato all’edizione 2026 del Cavea Festival, andata in scena nel fine settimana alle cave di Arzo. La manifestazione si è chiusa con due appuntamenti da tutto esaurito: la serata di sabato e il Brunch in cava di domenica, le cui prenotazioni erano già esaurite diversi giorni prima dell’evento.

