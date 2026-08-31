«Incidente di persona», fra Castione e Biasca: treni cancellati e disagi
Caos nelle stazioni a ridosso del mezzogiorno dl lunedì. Diversi i treni soppressi e la normalizzazione è arrivata solo nel pomeriggio.
Caos nelle stazioni a ridosso del mezzogiorno dl lunedì. Diversi i treni soppressi e la normalizzazione è arrivata solo nel pomeriggio.
BELLINZONA - Un incidente sui binari, che ha visto coinvolta una persona, questo lunedì a mezzogiorno ha causato diversi disagi al traffico ferroviario e a chi viaggiava in treno.
Il sinistro avvenuto nella tratta tra Arbedo-Castione e Biasca ha interessato le linee EC, IC2, IC21, IR26, IR46 e S10 con ritardi e alcune cancellazioni.
A comunicarlo sono state le stesse FFS che hanno motivato il disservizio con un «incidente di persona». I disagi si sono protratti fino al primo pomeriggio, per poi gradualmente normalizzarsi.
Le soppressioni hanno generato molta preoccupazione fra i viaggiatori, soprattutto a lunga percorrenza, con attimi di caos e smarrimento soprattutto nelle stazioni più grandi.
Secondo alcune segnalazioni giunte in redazione l'evento potrebbe essersi verificato sul territorio di Cresciano, dove sono stati avvistati la polizia e i soccorsi. Non sono note le generalità della persona coinvolta, le sue condizioni né la dinamica dei fatti.
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