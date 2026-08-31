Trasporti pubblici sotto attacco: il SEV alza la voce contro la violenza

L'appuntamento avrà luogo alla stazione FFS di Locarno alle ore 10:30. Sarà possibile parlare con collaboratrici e collaboratori dei trasporti pubblici, che racconteranno le loro esperienze e saranno a disposizione dei media anche per interviste.



«Per molte colleghe e molti colleghi dei trasporti pubblici, le aggressioni sono diventate una triste realtà quotidiana. Alcuni sono stati insultati, altri minacciati, aggrediti fisicamente o hanno ricevuto sputi», afferma la vicepresidente del SEV Barbara Keller. «I dati attuali mostrano che il problema non è diminuito. Il numero delle aggressioni contro il personale dei trasporti pubblici rimane a un livello spaventosamente elevato.» Le sole FFS segnalano circa dieci aggressioni al giorno ai danni del proprio personale. Secondo la statistica della criminalità stilata dalla polizia, ogni giorno vengono perseguiti penalmente circa due episodi avvenuti negli spazi dei trasporti pubblici. La violenza contro il personale dei trasporti pubblici è un reato perseguibile d’ufficio e deve quindi essere perseguito dalle autorità. Nonostante i numerosi episodi, è difficile valutarne la reale portata a causa della mancanza di dati completi a livello nazionale. Il SEV intende portare la questione in Parlamento durante la sessione autunnale e chiede la presentazione di un’interpellanza al Consiglio federale. Chiede inoltre l’istituzione di un sistema nazionale di monitoraggio degli episodi di violenza nei confronti del personale dei trasporti pubblici.

