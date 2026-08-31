Ritorno a scuola fra nuove sfide e progetti educativi
Educazione digitale, scoperta della città di Lugano e confronto tra generazioni saranno al centro delle iniziative didattiche.
LUGANO - È iniziato oggi l'anno scolastico in tutto il cantone e sono diverse le sfide educative che attendono gli allievi delle scuole elementari di Lugano. Tra queste educazione digitale, confronto intergenerazionale, visite della città e attività creative. Un insieme di progetti che punta a stimolare consapevolezza, curiosità e partecipazione, accompagnando i bambini nel loro percorso di crescita dentro e fuori dalle aule.
Crescere consapevoli nel mondo digitale
Tra i temi centrali figura l'educazione digitale, pensata per favorire un approccio consapevole a «smartphone, social network, videogiochi e piattaforme online», ormai parte della quotidianità dei bambini. Il progetto, destinato alle classi quinte, affronterà temi come l'identità online, l'utilizzo dei social, il rispetto delle regole e la prevenzione dei comportamenti a rischio.
L'iniziativa rappresenta l'evoluzione del progetto dedicato alla prevenzione del cyberbullismo, previsto invece per le classi quarte. Attraverso momenti di dialogo, giochi e situazioni concrete, gli studenti saranno invitati a riflettere, confrontarsi e sviluppare il proprio senso critico.
Un ponte tra generazioni
L'attenzione non sarà però rivolta soltanto al mondo digitale. Il progetto «I bambini incontrano gli anziani attraverso la scuola di un tempo», destinato alle classi quarte e quinte, vuole favorire il dialogo tra generazioni grazie a ricordi e testimonianze sulla scuola del secolo scorso, raccolti attraverso filmati di ex docenti ultraottantenni.
Dalle classi numerose alla severità dei maestri, dalla scuola durante la Seconda guerra mondiale alla separazione tra maschi e femmine, i racconti permetteranno ai bambini di confrontare passato e presente, avvicinandosi alla storia attraverso esperienze di vita.
Imparare creando
Tra le attività ci sarà spazio anche per la creatività con «I linguaggi dei materiali destrutturati». Nei laboratori dedicati al suono e alla costruzione, gli allievi potranno sperimentare, creare e dare nuova vita a materiali di scarto aziendali, trasformandoli in strumenti di scoperta e apprendimento.
L'iniziativa si collega inoltre ai temi dell'economia circolare e della sostenibilità, incoraggiando il riuso e traducendo l'attenzione all'ambiente e alla valorizzazione delle risorse in azioni concrete.
Alla scoperta della città
Le esperienze educative non resteranno confinate all'interno degli istituti. Con «I ragazzi scoprono Lugano», gli studenti esploreranno il proprio quartiere, incontreranno il Sindaco e conosceranno alcuni dei grandi progetti che stanno trasformando la città.
Il percorso unirà educazione civica, storia locale e conoscenza del territorio, trasformando la città in un laboratorio di cittadinanza attiva.
A scuola a piedi, in sicurezza
L'ultimo progetto riguarda invece le nuove mappe dei percorsi casa-scuola, che indicheranno agli allievi e alle famiglie i tragitti da percorrere a piedi.
L'obiettivo è aiutare i bambini a orientarsi e conoscere meglio il proprio quartiere, promuovendo al tempo stesso maggiore sicurezza nei pressi delle scuole. In questo modo anche il tragitto quotidiano diventa un'occasione di scoperta e di educazione alla sostenibilità.