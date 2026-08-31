Ritorno a scuola fra nuove sfide e progetti educativi

LUGANO - È iniziato oggi l'anno scolastico in tutto il cantone e sono diverse le sfide educative che attendono gli allievi delle scuole elementari di Lugano. Tra queste educazione digitale, confronto intergenerazionale, visite della città e attività creative. Un insieme di progetti che punta a stimolare consapevolezza, curiosità e partecipazione, accompagnando i bambini nel loro percorso di crescita dentro e fuori dalle aule.