«Ho sempre avuto l'impressione che non mi si volesse credere»

Parole sue?

Al termine della lettura delle dichiarazioni, e notando che il 59enne faticava nel restituire oralmente il discorso, la giudice Fiorenza Bergomi ha tuttavia voluto vederci chiaro. In particolare ha chiesto all'imputato se era davvero stato lui a scrivere quanto ha letto. L'uomo, in tutta risposta, ha ammesso che era stato «un amico» a scrivere la presa di posizione, precisando però che aveva messo per iscritto quanto lui aveva espresso a voce.

Il 59enne ha quindi ribadito che contesta le accuse e, per la stragrande maggioranza dell'interrogatorio, ha rimandato a quanto già dichiarato in corso di inchiesta, avvalendosi della facoltà di non rispondere.