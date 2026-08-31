L'UDC dice no al progetto Fortezza
Il partito bellinzonese solleva dubbi sulla sostenibilità e sull’impatto sociale dell’opera.
BELLINZONA - Arriva un convinto no contro al Progetto Fortezza. L'UDC Bellinzona spiega le ragioni di tale opposizione tramite un comunicato stampa diramato questo pomeriggio. «Il progetto prevede un importante investimento di denaro pubblico, in un momento in cui la Città deve già confrontarsi con una situazione finanziaria che richiede attenzione e scelte ponderate. Prima di impegnare ulteriori milioni in un progetto di questa portata, l'UDC ritiene necessario concentrarsi sui bisogni concreti della popolazione e sulle infrastrutture realmente prioritarie».
Per l'UDC Bellinzona restano inoltre interrogativi sulle entrate future, sui costi di gestione e sui benefici economici effettivi che il progetto potrà generare per la Città. Le aspettative legate al turismo, sottolinea il partito, non possono trasformarsi automaticamente in certezze finanziarie.
Secondo l'UDC Bellinzona è giusto valorizzare i Castelli, ma attraverso progetti sostenibili, con obiettivi concreti e un maggiore coinvolgimento di partner e finanziatori privati, evitando che i rischi dell'investimento ricadano principalmente sui contribuenti.
Il 27 settembre saranno i cittadini a decidere.