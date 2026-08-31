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Ultimo giorno di Cook alla guida di Apple
Si apre l'era di John Ternus che prende il timone dopo una lunga carriera interna e importanti innovazioni nei prodotti.
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Fonte Ats Ans
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Ultimo giorno di Cook alla guida di Apple
Si apre l'era di John Ternus che prende il timone dopo una lunga carriera interna e importanti innovazioni nei prodotti.
Ultimo giorno di Cook alla guida di Apple
Si apre l'era di John Ternus che prende il timone dopo una lunga carriera interna e importanti innovazioni nei prodotti.
NEW YORK - Oggi è l'ultimo giorno di Tim Cook nei panni di amministratore delegato di Apple. Dal primo settembre passa il timone a John Ternus, il 50enne entrato a far parte del team della progettazione di Apple nel 2001 e che è diventato vicepresidente della divisione nel 2013.
Dal 2021 è parte della squadra dell'esecutivo di Cupertino. Ternus era considerato sia all'interno sia all'esterno della società il naturale successore di Cook. A lui viene riconosciuto il merito di aver guidato Apple attraverso importanti transizioni hardware, quali il passaggio ai chip progettati dalla stessa Cupertino per i Mac.
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