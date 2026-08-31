CIPRO
Traghetto naufragato: «Vittime tutte di nazionalità turca»
Confermati 239 superstiti, mentre le autorità correggono il numero dei dispersi dopo nuove verifiche.
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Fonte Ats Ans
Traghetto naufragato: «Vittime tutte di nazionalità turca»
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Traghetto naufragato: «Vittime tutte di nazionalità turca»
Confermati 239 superstiti, mentre le autorità correggono il numero dei dispersi dopo nuove verifiche.
Traghetto naufragato: «Vittime tutte di nazionalità turca»
Confermati 239 superstiti, mentre le autorità correggono il numero dei dispersi dopo nuove verifiche.
ROMA - Erano tutte di nazionalità turca le otto vittime accertate del naufragio di un traghetto avvenuto ieri al largo di Cipro Nord: lo ha riferito a media locali il premier dell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord, Unal Ustel.
Al momento, ha aggiunto Ustel, mancano all'appello 20 persone di cui proseguono le ricerche, mentre è stata confermata la cifra di 239 superstiti. Dei dispersi, la cui cifra attuale è stata corretta dopo verifiche più approfondite, 18 sono cittadini turchi e due di Cipro Nord.
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