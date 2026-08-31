Inondazione al Grand Canyon, almeno 2 morti e 15 dispersi

Previsti forti temporaliDavid Gregory, che stava facendo un'escursione insieme a un piccolo gruppo quando si è verificata l'inondazione, è fra gli evacuati. Ha atteso - riportano i media americani - di essere messo in salvo in elicottero per alcune ore ma alla fine i soccorsi sono arrivati ed è stato sistemato in una stanza d'albergo per la notte. «Ci siamo resi conto - ha raccontato alla Cnn - che il torrente vicino a dove ci trovavamo era nero di detriti e scorreva impetuoso».