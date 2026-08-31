A forza di parlare con robot e IA ci trasformiamo in Robotoidi

È noto già da tempo che gli esseri umani hanno una forte capacità di empatizzare non solo con gli altri esseri umani ma anche con animali e persino oggetti. Basti pensare ai nomignoli che facilmente diamo alla nostra auto o ai vezzeggiativi che usiamo per identificare oggetti a cui siamo molto affezionati. Una tendenza all'antropomorfizzazione che emerge in modo ancor più evidente con l'arrivo di agenti capaci di dialogare, come i chatbot e le IA in generale, come i servizi domestici come Alexa.