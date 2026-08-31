FRANCIA
Morto l'ex premier francese Édouard Balladur
Figura centrale della politica francese degli anni '90, fu protagonista della storica rivalità con Jacques Chirac.
afp
Fonte Ats Ans
Morto l'ex premier francese Édouard Balladur
Figura centrale della politica francese degli anni '90, fu protagonista della storica rivalità con Jacques Chirac.
PARIGI - L'ex primo ministro francese, Édouard Balladur è morto oggi a Parigi all'età di 97 anni: è quanto annunciato dai famigliari all'agenzia France Presse. In suo omaggio «verrà celebrata una messa in forma strettamente privata», aggiungono le stesse fonti, senza fornire ulteriori dettagli.
Balladur è stato l'ultimo premier del presidente François Mitterrand, in carica dal marzo 1993 al maggio 1995. Resterà nella storia politica della Francia come «l'amico di trent'anni» di Jacques Chirac, divenuto poi suo rivale durante la feroce campagna presidenziale del 1995 che pose fine alle sue ambizioni.
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