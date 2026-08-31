Morto l'ex premier francese Édouard Balladur

PARIGI - L'ex primo ministro francese, Édouard Balladur è morto oggi a Parigi all'età di 97 anni: è quanto annunciato dai famigliari all'agenzia France Presse. In suo omaggio «verrà celebrata una messa in forma strettamente privata», aggiungono le stesse fonti, senza fornire ulteriori dettagli.