Il criminologo: «Forse aveva un obiettivo preciso»

La polizia parla di vittime casuali. Cosa suggerisce questo sul possibile movente, se le sei persone non avevano legami tra loro?

«Ci sono almeno due spiegazioni: forse l’attacco era rivolto a una sola persona e le altre sono state colpite perché si trovavano nelle vicinanze. Oppure nessuno era un bersaglio specifico e i colpi non erano destinati a persone precise. In linea di principio, anche una strage indiscriminata potrebbe rientrare in questo quadro, perché in questi casi si spara a caso sulla folla. Tuttavia, questa interpretazione mi sembra poco plausibile, così come l’ipotesi di un movente terroristico».