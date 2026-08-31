Si getta nel Caumasee per salvare il collega in difficoltà, ma muore annegato
La vittima è un 27enne tedesco. Era nella regione della Surselva nell'ambito di una scuola estiva.
FLIMS (GR) - Un uomo di 27 anni ha perso la vita domenica sera in un tragico incidente durante la balneazione nel lago di Cauma, a Flims. Il giovane, cittadino tedesco, si trovava nella regione della Surselva nell'ambito di una scuola estiva.
Secondo quanto ha riferito la polizia grigionese, il 27enne ha lasciato la riva e ha nuotato in direzione dell'isola per aiutare un collega che poco prima si era trovato in difficoltà in acqua. Durante il tentativo di soccorso, però, anche lui ha avuto problemi ed è annegato.
Dopo diversi minuti, alcune delle persone presenti sono riuscite a recuperare il 27enne dall'acqua. Anche il collega soccorso in precedenza ha cercato di prestargli aiuto. Nonostante i tentativi di rianimazione immediatamente avviate dai presenti, per il giovane non c'è stato nulla da fare: è morto sul posto.
Sul luogo dell'incidente sono intervenuti un equipaggio della Rega, i soccorritori della Rettung Surselva, i vigili del fuoco di Flims, la Polizia cantonale dei Grigioni e il Care Team Grischun.