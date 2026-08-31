18enne annega nel Lago dei Quattro Cantoni
La vittima, un cittadino portoghese residente nel Regno Unito, era in Svizzera con la famiglia e le cause dell'incidente sono ancora al vaglio degli inquirenti.
BUOCHS - Un giovane di 18 anni è stato trovato morto nel Lago dei Quattro Cantoni davanti a Buochs, nel canton Nidvaldo. Domenica pomeriggio, mentre nuotava, era scomparso sott'acqua e da allora risultava disperso.
Secondo quanto comunicato dalla Polizia cantonale di Nidvaldo, domenica poco dopo le 14.15 l'uomo si trovava con altre persone su un pedalò a noleggio. Due persone sono saltate dal pedalò in acqua. Il giovane di 18 anni, per ragioni ancora da chiarire, si è trovato in difficoltà e, nonostante i tentativi di salvataggio dei suoi accompagnatori, non è più riemerso.
Le ricerche dei soccorritori sono inizialmente rimaste senza esito. Lunedì mattina è stato recuperato senza vita dall'acqua da sub della polizia, come si legge nel comunicato.
Il defunto è un cittadino portoghese residente nel Regno Unito. Si trovava in Svizzera con dei familiari.
Le circostanze esatte dell'incidente sono oggetto di indagine da parte della Polizia cantonale di Nidvaldo in collaborazione con il Ministero pubblico di Nidvaldo.