18enne annega nel Lago dei Quattro Cantoni

Secondo quanto comunicato dalla Polizia cantonale di Nidvaldo, domenica poco dopo le 14.15 l'uomo si trovava con altre persone su un pedalò a noleggio. Due persone sono saltate dal pedalò in acqua. Il giovane di 18 anni, per ragioni ancora da chiarire, si è trovato in difficoltà e, nonostante i tentativi di salvataggio dei suoi accompagnatori, non è più riemerso.