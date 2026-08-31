Svizzera
Alpinista precipita e muore sul Cervino
L'incidente domenica mattina durante la salita lungo la Cresta del Leone. Il Ministero pubblico ha aperto un'inchiesta.
Polizia Canton Vaud
Fonte Sda
Alpinista precipita e muore sul Cervino
L'incidente domenica mattina durante la salita lungo la Cresta del Leone. Il Ministero pubblico ha aperto un'inchiesta.
ZERMATT - Un alpinista ha perso la vita domenica mattina sul Cervino, in Vallese. L'uomo è precipitato per ragioni ancora sconosciute da un'altitudine di circa 4300 metri, ha comunicato lunedì la Polizia cantonale vallesana.
L'incidente è avvenuto verso le 7, mentre due alpinisti stavano salendo il Cervino attraverso la Cresta del Leone. Uno dei due è precipitato e il compagno ha immediatamente allertato i soccorsi.
Un elicottero di Air Zermatt ha raggiunto il luogo dell'incidente, ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'alpinista.
Lunedì l'identificazione formale della vittima era ancora in corso. Il Ministero pubblico ha aperto un'inchiesta per chiarire le circostanze dell'incidente.
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