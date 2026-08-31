Con UBS si va verso «un compromesso»

«Vogliamo rafforzare le regole per proteggere meglio i contribuenti, ma anche per garantire che l'economia non sia soggetta a un eccesso di regolamentazione», ha spiegato stasera in una conferenza stampa il presidente della CET-S Erich Ettlin (Centro/OW). La decisione è stata presa con dieci voti favorevoli e due contrari.

«Si tratta di un compromesso - ha sottolineato - e non di un regalo a UBS.» L'acquisto delle obbligazioni AT1 comporta infatti dei costi, ma secondo Ettlin non è chiaro quanto queste obbligazioni costerebbero al numero uno bancario svizzero. UBS si era opposta con forza alla proposta governativa. Attualmente vige una copertura patrimoniale del 60% per le partecipazioni estere.