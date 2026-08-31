«Se avessi potuto, avrei preso io quel proiettile al suo posto»

Come tristemente noto, all'ippodromo di Aarau, nella notte tra sabato e domenica, sono stati sparati diversi colpi mentre era in corso l'Aarauer Rave. La Polizia cantonale argoviese ha confermato oggi l'arresto di un 43enne svizzero. L'inchiesta sulla sequenza dei fatti e quelli che sono i moventi è tuttora in corso. Un nuovo punto stampa è previsto per mercoledì.

«Era una persona meravigliosa»

Torniamo però al ricordo dell'amica. Ed è soprattutto il suo modo di essere così empatico che resterà nella memoria della 21enne. «M. era una persona meravigliosa. Autentica, piena di vita e aveva un grande cuore. Le persone che per lei erano importanti significavano moltissimo. Per i suoi amici avrebbe fatto qualsiasi cosa».