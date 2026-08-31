13 svizzeri sfiorano il dramma: «Se fossimo arrivati un giorno prima...»

Il viaggio verso il Nepal

«La nostra guida ci ha mostrato un video apparentemente innocuo di un'alluvione sul lato nepalese del confine. Pensavamo si trattasse semplicemente di detriti trasportati dall'acqua, come a volte accade in montagna», ha raccontato Jürg a 20 Minutes. Un secondo filmato, nel quale si vedeva una strada spazzata via dall'acqua, ha fatto capire al gruppo che il viaggio verso il Nepal non sarebbe potuto proseguire.

La reale portata del disastro è diventata chiara soltanto in seguito. Secondo il racconto dei viaggiatori, alcune informazioni erano state rapidamente bloccate sui social media in Cina e sono stati parenti e conoscenti in Svizzera a inviare loro notizie e immagini. «Solo allora ci siamo resi conto di quanto fossimo stati fortunati», ha spiegato Kaufmann. «Se fossimo arrivati un giorno prima, saremmo stati colpiti in pieno. Ci saremmo trovati esattamente nella zona disastrata al momento dell'alluvione».