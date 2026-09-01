Paura a Times Square: donna accoltella due persone, una è morta
NEW YORK - Paura a New York. La polizia ha sparato a una donna che aveva accoltellato due persone a Times Square, uccidendone una. Lo riporta il New York Post, sottolineando che gli agenti hanno aperto il fuoco quando l'aggreditrice si è avvicinata a loro brandendo un coltello. La donna è stata ferita ed è poi deceduta in ospedale.
«Voglio ringraziare la polizia per aver evitato un incidente ancora peggiore», ha detto il sindaco di New York, Zohran Mamdani, nel corso di una conferenza stampa dopo l'incidente a Times Square. «L'attacco è stato causale e non provocato», ha riferito il capo della polizia Jessica Tisch, ripercorrendo quanto accaduto.
Gli agenti hanno cercato di convincere la donna armata di due coltelli a deporli, ma lei ha rifiutato: «Vi uccido», ha ripetuto. «È stato un attacco orribile con un atto di violenza insensato», ha messo in evidenza Tisch.
L'incidente non sembra legato al terrorismo e l'aggressione appare casuale. Secondo il New York Post, che cita alcune fonti, la donna che ha accoltellato le due vittime aveva precedenti di disturbi mentali.
Alcuni video che circolano online mostrano la donna con indosso una maglietta rosa e dei jeans brandire due coltelli di fronte alla polizia. Gli agenti hanno cercato di usare il taser ma di fronte alla forte opposizione della donna hanno aperto il fuoco.