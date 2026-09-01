Paura a Times Square: donna accoltella due persone, una è morta

Gli agenti hanno cercato di convincere la donna armata di due coltelli a deporli, ma lei ha rifiutato: «Vi uccido», ha ripetuto. «È stato un attacco orribile con un atto di violenza insensato», ha messo in evidenza Tisch.

L'incidente non sembra legato al terrorismo e l'aggressione appare casuale. Secondo il New York Post, che cita alcune fonti, la donna che ha accoltellato le due vittime aveva precedenti di disturbi mentali.