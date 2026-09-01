L'MPS: «Zali si dimetta subito»

«Una situazione inaccettabile»

Nel mirino dell’MPS finisce anche la gestione delle informazioni relative al nuovo procedimento. «Siamo contenti che la RSI, nel dare oggi la notizia, abbia comunicato di aver potuto prendere visione della lettera», afferma il movimento. Ma la domanda, secondo l’MPS, è perché il documento non sia stato messo a disposizione di tutti i parlamentari. «A oggi, i parlamentari dell’MPS e quelli degli altri gruppi che non siedono nell’Ufficio presidenziale non hanno potuto avere accesso a questo documento. È una situazione inaccettabile».