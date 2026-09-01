Chi provoca disordini paga: una mozione propone sanzioni fino a 30'000 franchi

MENDRISIO - Chi rompe, paga. Soprattutto quando si tratta di beni amministrativi. È questo il pensiero che sta alla base della mozione presentata alcuni giorni fa dalle sezioni di Mendrisio dell'Udc e dell'Unione democratica federale all'indirizzo del Municipio. Lucio Lorenzon, primo firmatario, e altri sei cofirmatari, con la mozione "Basta scaricare i costi sulla collettività: chi provoca disordini o manifesta illecitamente si assuma i costi degli interventi di polizia", chiedono di introdurre «un obbligo di rimborso nei confronti dei perturbatori in caso di uso non autorizzato di beni amministrativi o dei titolari di autorizzazione che non rispettano le condizioni poste dall’autorità».