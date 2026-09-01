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VPOD: «Un passo avanti, ma la pressione continua»

Il sindacato sottolinea la necessità di monitorare e sviluppare concretamente i provvedimenti annunciati ieri dal DECS
VPOD: «Un passo avanti, ma la pressione continua»
Ti-Press (foto simbolica)
Fonte red
elaborata da Redazione
VPOD: «Un passo avanti, ma la pressione continua»
Il sindacato sottolinea la necessità di monitorare e sviluppare concretamente i provvedimenti annunciati ieri dal DECS

BELLINZONA - «Un passo avanti». Un primo «riscontro alle problematiche sollevate negli ultimi mesi a livello sindacale». Così il Sindacato VPOD commenta oggi quanto affermato ieri dalla direttrice del DECS, Marina Carobbio Guscetti, in merito ai tre grandi cantieri illustrati in occasione della conferenza stampa di apertura del nuovo anno scolastico, con particolare riferimento agli incarichi limitati e alla trasparenza dei concorsi scolastici.

Fatta questa premessa, il sindacato prosegue sottolineando la necessità di monitorare e sviluppare i provvedimenti annunciati.

Il Sindacato VPOD, lo ricordiamo, da oltre un anno promuove una mobilitazione dei docenti neoabilitati attraverso assemblee, incontri con il DECS, tavoli sindacali e interventi pubblici. Una petizione a sostegno della categoria e di una riforma del DFA ha inoltre raccolto 2'200 firme. Tra le principali rivendicazioni figurano la priorità degli abilitati nell'attribuzione delle ore di insegnamento, il miglioramento delle procedure di assunzione e misure contro il precariato.

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«Casi singoli, per quanto gravi, non possono macchiare la reputazione di tutti»

L'attenzione è quindi ora rivolta all'incontro tra VPOD e DECS previsto il 3 settembre, dal quale il sindacato auspica maggiori garanzie sull'equità dei criteri di assunzione, sulla trasparenza dei concorsi e sul contrasto al precariato.

Il sindacato ritiene infatti che rimangano margini di miglioramento e diverse disfunzioni e invita i docenti a proseguire la mobilitazione e a segnalare eventuali problemi nei meccanismi di assunzione. Tra le richieste ribadite figurano una chiara preferenza per gli abilitati negli incarichi e nelle supplenze, l'accessibilità dei criteri di assunzione e delle graduatorie e la trasformazione degli incarichi in nomina nel rispetto della legge.

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