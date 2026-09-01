VPOD: «Un passo avanti, ma la pressione continua»

L'attenzione è quindi ora rivolta all'incontro tra VPOD e DECS previsto il 3 settembre, dal quale il sindacato auspica maggiori garanzie sull'equità dei criteri di assunzione, sulla trasparenza dei concorsi e sul contrasto al precariato.

Il sindacato ritiene infatti che rimangano margini di miglioramento e diverse disfunzioni e invita i docenti a proseguire la mobilitazione e a segnalare eventuali problemi nei meccanismi di assunzione. Tra le richieste ribadite figurano una chiara preferenza per gli abilitati negli incarichi e nelle supplenze, l'accessibilità dei criteri di assunzione e delle graduatorie e la trasformazione degli incarichi in nomina nel rispetto della legge.