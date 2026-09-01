Le tastiere di Battiato e non solo

MURALTO - "I Grandi dietro i grandi" è un viaggio nella musica attraverso le storie di chi ha lavorato al fianco dei suoi grandi protagonisti. A condurre la serata saranno lo storico tastierista di Franco Battiato, Filippo Destrieri, che suonerà dal vivo le tastiere sulla voce del Maestro; Massimo Volpe, cofondatore con Renzo Arbore dell'Orchestra Italiana; e il produttore discografico, editore, autore, compositore e talent scout Michele Sghembri. Quest'ultimo si esibirà al pianoforte sulle note di brani iconici dell'Orchestra Italiana, ripercorrendo gli anni di collaborazione con Mina, Sal da Vinci e Milva. Francesco Palmieri eseguirà invece brani scritti per Renato Zero, e altri artisti italiani.