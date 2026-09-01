Costi in crescita e greggi a rischio: una petizione per limitare i lupi

Le misure di protezione — pastori, recinzioni elettriche, cani da protezione, recinti notturni e infrastrutture mobili — sono sostenute dalla Confederazione con circa 10 milioni di franchi all’anno; cantoni, comuni e privati sostengono ulteriori costi, spesso non contabilizzati e quindi sconosciuti. «Il Cantone San Gallo protegge le greggi con quasi 1 milione di franchi supplementari all’anno, ma manca la trasparenza sui benefici e sui costi a carico dei privati», rileva la sezione. «Quando Confederazione, cantoni e cittadini sono in difficoltà finanziarie, il lupo è un lusso che non possiamo permetterci», sottolinea la sezione di Nidvaldo.