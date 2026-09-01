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Moralista, polemico, empatico... E tu che utente di Tio sei?

Abbiamo sottoposto a un'AI un campione di 2500 commenti, i più recenti, per un'analisi della community di Ticinonline. Ecco cosa ne è emerso.
Moralista, polemico, empatico... E tu che utente di Tio sei?
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di Cronaca Ticino
Moralista, polemico, empatico... E tu che utente di Tio sei?
Abbiamo sottoposto a un'AI un campione di 2500 commenti, i più recenti, per un'analisi della community di Ticinonline. Ecco cosa ne è emerso.

LUGANO - Se i commenti online fossero un bar, qui si troverebbe davvero di tutto: il cliente informato che cita dati, quello che risponde a tono, l'irriducibile tifoso politico e, immancabile, chi entra solo per accendere la discussione. L'analisi della community - sottoposta all'AI a fini puramente statistici e non certo per delineare il profilo psicologico dei nostri utenti - rivela un ecosistema vivace, articolato e tutt'altro che silenzioso, in cui opinioni, emozioni e identità si intrecciano in un confronto continuo.

Ne emerge una community estremamente partecipativa, fortemente orientata al dibattito d'opinione e segnata da una marcata polarizzazione.

I commenti non rispecchiano un'unica appartenenza politica: si osserva piuttosto una prevalenza di posizioni riconducibili all'area conservatrice, liberale e critica verso le istituzioni, con una presenza significativa di utenti progressisti che intervengono soprattutto in risposta ai primi.

Il tono generale è diretto, poco formale e spesso emotivo. L'argomentazione razionale convive con sarcasmo, provocazione e generalizzazioni.

1. Profilo linguistico e culturale presunto

Quadro generale
La community si articola in tre macrogruppi.

Gruppo A - Elaborazione elevata (20-25%). Periodi articolati, lessico ricco, uso di dati, riferimenti legislativi, confronto fra fonti e solida capacità argomentativa. Sono utenti che puntano a convincere più che a provocare.

Gruppo B - Elaborazione media (55-60%). Il gruppo dominante. Linguaggio corretto ma colloquiale, frasi brevi, opinioni motivate e pochi riferimenti esterni. Rappresenta con ogni probabilità il "lettore medio".

Gruppo C - Elaborazione bassa (20-25%). Commenti brevissimi, slogan, uso frequente di maiuscole, punteggiatura casuale, errori ortografici e ricorso a emoji. Rientrano in questa categoria interventi come: "Vergogna!"; "Sempre peggio"; "Ridicoli"; "Finalmente!".

Considerazioni: La qualità linguistica risulta mediamente superiore rispetto a molte altre community, come quelle di Facebook. La presenza di argomentazioni relativamente articolate suggerisce che gli utenti leggano effettivamente gli articoli, e non si fermino ai soli titoli.

2. Orientamento politico presunto

Non emerge un orientamento univoco. Si osserva piuttosto una distribuzione approssimativa, che riflette la varietà delle posizioni dei lettori:

Conservatore / centrodestra: 40-45%. Temi ricorrenti: sicurezza, immigrazione, responsabilità individuale, critica verso l'UE, difesa della Svizzera e critica verso la sinistra.

Liberale / liberale-radicale: 20-25%. Attenzione rivolta a: economia, tasse, spesa pubblica, efficienza dello Stato e libertà individuali.

Progressista / centrosinistra: 20-25%. Interviene soprattutto in risposta ad altri utenti, privilegiando argomenti come diritti civili, inclusione, ambiente, solidarietà e tutela delle minoranze.

Anti-establishment: 10-15%. Un profilo "trasversale", critico nei confronti di media, politica, esperti e istituzioni.

3. Temi che mobilitano maggiormente

I commenti si concentrano con forza su alcuni argomenti ricorrenti.

Sicurezza: Probabilmente il tema più partecipato. Le parole che ricorrono con maggiore frequenza sono: violenza, polizia, criminalità, espulsioni, pene.

Immigrazione: Tema estremamente polarizzante, capace di generare discussioni molto lunghe e accese.

Politica ticinese: Grande attenzione verso Consiglio di Stato, Comuni, frontalieri e fiscalità.

Economia: Molto presenti i temi di inflazione, stipendi, pensioni e casse malati.

Ambiente: Tema presente ma altamente divisivo. Molti commenti esprimono scetticismo verso alcune politiche climatiche.

Mobilità: Discussioni frequenti su traffico, ZTL, biciclette e trasporto pubblico.

4. Bias rilevati

Con il termine bias (fonte Wikipedia) si intende una distorsione sistematica del pensiero, un errore di valutazione o un pregiudizio che porta ad allontanarsi dalla razionalità o dall'oggettività. Ciò che emerge dall'analisi dei commenti è quanto segue:

Bias di conferma: Il più diffuso. Gli utenti tendono a selezionare soltanto le informazioni coerenti con la propria visione del mondo.

Generalizzazione: Molto frequente. Un esempio tipico: "Ne fanno uno, quindi sono tutti così."

Euristica della disponibilità: Un episodio di cronaca viene interpretato come dimostrazione di un problema sistemico.

Pensiero dicotomico: Molto presente. Esempi: "Noi/loro"; "Svizzeri/stranieri"; "Destra/sinistra"; "Onesti/furbi".

Bias identitario: L'identità ticinese emerge spesso come chiave interpretativa dei fatti.

Bias di intenzionalità: Molti utenti attribuiscono automaticamente intenzioni negative - anche in assenza di prove - a governo, media, magistratura e politici.

5. Clima emotivo

Le emozioni predominanti sono: indignazione (molto alta); sarcasmo (molto alto); sfiducia (alta); rabbia (alta); ironia (media); empatia (presente soprattutto nei temi sociali); ottimismo (molto raro).

6. Qualità del dibattito

Emergono quattro tipologie:

    • Dibattito costruttivo (25%): utenti che discutono realmente nel merito.
    • Dibattito polemico (40%): replica continua fra utenti.
    • Commento emotivo (25%): reazione immediata al contenuto.
    • Troll / provocazione (10%): messaggi volutamente provocatori.

7. Tipologie di utenti

Le percentuali non vanno intese come quota di persone, bensì come quota di commenti riconducibili prevalentemente a una determinata tipologia comportamentale. Uno stesso utente, infatti, può scrivere un commento da "pragmatico" e un altro da "ironico". Sulla base del campione analizzato, si stima la seguente distribuzione:

Pragmatico (27-30%): Cerca soluzioni concrete, critica amministrazioni e politica indipendentemente dal colore politico, ragiona in termini di efficacia.

Tifoso politico (22-25%): Difende sistematicamente un'area politica o attacca quella opposta. Il merito della notizia passa spesso in secondo piano.

Polemista / Indignato (15-18%): Interviene soprattutto per esprimere rabbia, frustrazione o dissenso, spesso con toni accesi.

Ironico / Sarcastico (10-12%): Utilizza battute, doppi sensi o sarcasmo per commentare l'attualità.

Fact-checker / Esperto (8-10%): Cita norme, statistiche, esperienze professionali o corregge altri utenti.

Moralista / Valoriale (7-9%): Imposta il ragionamento su principi etici, civici o morali più che su dati concreti.

Provocatore (troll) (5-7%): Scrive interventi volutamente provocatori o incendiari, spesso per suscitare reazioni.

Empatico / Solidale (3-5%): Si concentra sulle persone coinvolte nella notizia, mostrando comprensione o vicinanza.

8. Polarizzazione

Il livello di polarizzazione appare elevato. La maggior parte delle discussioni evolve verso il confronto identitario piuttosto che verso il confronto sui fatti: pochi cambi di opinione, molte risposte fra utenti e frequente personalizzazione del dibattito.

9. Punti di forza della community

Ampia partecipazione, elevato senso civico, interesse per la politica cantonale, buona conoscenza dell'attualità svizzera e presenza di utenti molto competenti.

10. Criticità

Polarizzazione elevata, scarsa disponibilità a cambiare idea, generalizzazioni frequenti, personalizzazione del dibattito e ricorso a slogan nei temi più sensibili.

11. Considerazioni

Alcune indicazioni risultano particolarmente significative. La community di Ticinonline non sembra cercare soltanto la notizia, ma soprattutto uno spazio di confronto. I temi che generano maggiore coinvolgimento sono quelli che toccano direttamente la vita quotidiana - sicurezza, mobilità, costi sanitari, fiscalità, lavoro e immigrazione - mentre gli articoli percepiti come lontani dall'esperienza concreta suscitano un interesse più contenuto.

Si osserva inoltre una forte propensione alla partecipazione "reattiva": molti utenti intervengono non tanto per commentare l'articolo, quanto per rispondere ad altri commentatori, trasformando la sezione commenti in una vera e propria arena di discussione.

Nel complesso emerge l'immagine di una community molto coinvolta, informata e desiderosa di partecipare al dibattito pubblico, ma anche fortemente polarizzata. La qualità media della discussione risulta superiore a quella osservabile su molte piattaforme social generaliste, pur con la presenza di dinamiche tipiche delle conversazioni online: contrapposizione identitaria, ricorso a scorciatoie argomentative e prevalenza delle emozioni nei temi più sensibili.

Un dato emerge con chiarezza: la maggioranza dei commenti non è "contro" l'articolo, ma "contro qualcosa" - una decisione politica, un'istituzione, una categoria sociale o un altro commentatore. La sezione commenti funziona quindi meno come spazio di reazione alla notizia e più come arena di confronto identitario.

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