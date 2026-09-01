LUGANO - Se i commenti online fossero un bar, qui si troverebbe davvero di tutto: il cliente informato che cita dati, quello che risponde a tono, l'irriducibile tifoso politico e, immancabile, chi entra solo per accendere la discussione. L'analisi della community - sottoposta all'AI a fini puramente statistici e non certo per delineare il profilo psicologico dei nostri utenti - rivela un ecosistema vivace, articolato e tutt'altro che silenzioso, in cui opinioni, emozioni e identità si intrecciano in un confronto continuo.