«Kill the parasites»: l’odio antisionista sui volantini del Parco Ciani

Volantini che non hanno lasciato indifferente Giuseppe Giannotti, portavoce dell'Associazione Svizzera Israele. «Queste manifestazioni di odio che vediamo a Lugano contro Israele e contro gli ebrei non nascono dal nulla. Sono anche il risultato, come diversi analisti hanno evidenziato, di una campagna mediatica portata avanti da una parte della stampa che continua a rappresentare Israele attraverso una narrazione a senso unico, spesso decontestualizzando la storia del conflitto e minimizzando il pericolo del terrorismo, a cominciare dal tragico massacro del 7 ottobre 2023, che ha dato inizio all’attuale conflitto».

Secondo Giannotti, «ecco dove possono condurre anni di narrazioni unilaterali, silenzi selettivi e doppi standard: l’odio finisce sui muri e viene spacciato per attivismo politico». Ma, aggiunge, «la responsabilità non è soltanto di chi impugna una bomboletta spray. È anche di quei politici che, per convenienza o calcolo elettorale, strizzano l’occhio agli estremisti e di quei media che minimizzano e giustificano forme di intolleranza e illegalità».