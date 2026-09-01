Ciclisti impauriti dalle buche su quella strada

Chi paga?

In che modo verranno ripartiti i costi di restauro della strada? «Il Piano di utilizzazione cantonale prevede una chiave di ripartizione tra Cantone e Comuni coinvolti. La Città di Mendrisio è intervenuta in passato con risanamenti puntuali ma non risolutivi. Ora attendiamo di definire i tempi per quello che sarà un progetto di risanamento globale».

Le tempistiche tuttavia appaiono ancora un po' nebulose. «La Città è sensibile al tema del risanamento stradale. Recentemente il Municipio, per restare in ambito di collegamenti stradali sulla montagna, ha chiesto un credito per risanare la strada che porta al San Giorgio. Non essendoci un Piano di utilizzazione cantonale per questa circostanza ed essendoci relativamente pochi attori interessati è stato più facile organizzarsi tra Comuni (Mendrisio e Brusino Arsizio). Per il finanziamento ci saranno anche contributi cantonali».