Ciclisti impauriti dalle buche su quella strada
La tratta del Generoso è andata deteriorandosi nel corso degli anni. Il sindaco Samuele Cavadini: «Prevista la sistemazione». Ma come si risolve il problema nel presente?
La tratta del Generoso è andata deteriorandosi nel corso degli anni. Il sindaco Samuele Cavadini: «Prevista la sistemazione». Ma come si risolve il problema nel presente?
MENDRISIO - «Faccio questa strada in bicicletta da anni. E col tempo ho notato un'usura costante. È piena di buche. Così è davvero pericolosa». A raccontarlo è uno dei tanti ciclisti che salgono e scendono dal Monte Generoso. Effettivamente la strada asfaltata a una sola corsia presenta diverse voragini createsi col tempo. La questione sarebbe stata segnalata a più riprese al Municipio di Mendrisio.
Problema oggettivo
E il sindaco Samuele Cavadini, contattato da tio.ch, infatti non si fa trovare spiazzato. Anzi. «Oggettivamente quella strada richiede importanti risanamenti su buona parte della sua lunghezza – conferma –. Recentemente è stato votato dal Gran Consiglio il Piano di utilizzazione cantonale per quanto riguarda la zona del Generoso dove, fra gli altri interventi previsti, ci sono anche investimenti per la strada che è per metà cantonale e per metà comunale».
Chi paga?
In che modo verranno ripartiti i costi di restauro della strada? «Il Piano di utilizzazione cantonale prevede una chiave di ripartizione tra Cantone e Comuni coinvolti. La Città di Mendrisio è intervenuta in passato con risanamenti puntuali ma non risolutivi. Ora attendiamo di definire i tempi per quello che sarà un progetto di risanamento globale».
Le tempistiche tuttavia appaiono ancora un po' nebulose. «La Città è sensibile al tema del risanamento stradale. Recentemente il Municipio, per restare in ambito di collegamenti stradali sulla montagna, ha chiesto un credito per risanare la strada che porta al San Giorgio. Non essendoci un Piano di utilizzazione cantonale per questa circostanza ed essendoci relativamente pochi attori interessati è stato più facile organizzarsi tra Comuni (Mendrisio e Brusino Arsizio). Per il finanziamento ci saranno anche contributi cantonali».
Il sindaco torna poi a parlare del tema di partenza. «Detto questo, il rifacimento della strada del Generoso è una nostra priorità. L'intenzione è anche quella di migliorare il transito per le auto, con l'introduzione di più piazze di scambio. Siamo consapevoli che ci sono periodi dell'anno in cui la strada è molto trafficata».
Pezze momentanee
Questo per quanto riguarda il futuro. Ma non c'è un modo per mettere una pezza nell'immediato almeno alle buche più rischiose? Cavadini non lo esclude. «Sarà nostra premura fare una valutazione della tratta. C'è la possibilità che si facciano degli interventi puntuali di risanamento parziale. In modo da mettere in sicurezza la strada in vista dei grandi lavori che arriveranno in futuro».