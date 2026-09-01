«Kill the parasites»: l’odio antisionista sui volantini al Parco Ciani

Secondo Giannotti, «ecco dove possono condurre anni di narrazioni unilaterali, silenzi selettivi e doppi standard: l’odio finisce sui muri e viene spacciato per attivismo politico». Ma, aggiunge, «la responsabilità non è soltanto di chi impugna una bomboletta spray. È anche di quei politici che, per convenienza o calcolo elettorale, strizzano l’occhio agli estremisti e di quei media che minimizzano e giustificano forme di intolleranza e illegalità».

Il portavoce dell'Associazione Svizzera Israele sottolinea quindi come «criticare Israele e il suo governo è legittimo, come lo è criticare qualsiasi altro Paese». Diverso, però, «trasformare la critica politica in demonizzazione collettiva, tollerare l’odio contro un intero popolo o chiudere gli occhi davanti all’intimidazione». Per Giannotti, «quando si dà legittimità all’odio, prima o poi dai cortei si arriva sui muri. E dai muri alla violenza il passo può diventare breve».