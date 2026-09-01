Galleria Moscia-Acapulco, il progetto in consultazione: investimento da 180 milioni

Durante il periodo di deposito, la documentazione del progetto potrà essere consultata nelle Cancellerie comunali di Ascona, Brissago, Locarno, Muralto e Ronco sopra Ascona durante gli usuali orari di apertura. L'adattamento della scheda R/M2 Agglomerato del Locarnese sarà invece disponibile sul sito www.ti.ch/pd, nella sezione dedicata alle procedure in corso e alle proposte di modifica di agosto 2026. Le osservazioni potranno essere inoltrate entro i termini indicati nei rispettivi avvisi ufficiali.

La galleria di Moscia è considerata un progetto strategico del Piano viario del Locarnese. La strada cantonale Ascona-Brissago registra oggi una media di circa 12'000 veicoli al giorno, con punte superiori a 18'000 nei mesi estivi. Nel tratto di via Moscia, lungo circa 1,5 chilometri, le curve strette e il calibro ridotto rendono difficoltosi gli incroci, soprattutto per autobus e mezzi pesanti. A queste criticità si aggiungono il rischio residuo di caduta massi e smottamenti, che in passato ha già provocato chiusure prolungate, e l'assenza di spazi continui e sicuri per pedoni e ciclisti.