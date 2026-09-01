Cambio alla Direzione di AITI: Angelo Geninazzi succede a Stefano Modenini

Modenini resterà operativo su dossier specifici fino al pensionamento, previsto per il 1° marzo 2028. La successione, spiega AITI, rientra in un percorso di transizione avviato con largo anticipo e condiviso con l'attuale direttore.

Durante la direzione di Modenini, AITI ha conosciuto uno sviluppo progressivo in una fase segnata da importanti trasformazioni del tessuto economico ticinese e da eventi con un forte impatto sull'economia e sulla società. «L'economia è un attore fondamentale della società e sono convinto - ha affermato Modenini - che il mondo economico sia oggi più che mai chiamato a contribuire al dibattito politico e pubblico del Cantone Ticino. Sono quindi particolarmente contento che Angelo Geninazzi raccolga il testimone aprendo un nuovo importante capitolo per AITI».