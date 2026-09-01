Compie 103 anni, una vita vissuta appieno
Maria Tosi: una vita tra viaggi, curiosità e ironia. A festeggiare con lei anche il municipale della Città di Locarno.
LOCARNO - Un traguardo davvero speciale quello raggiunto da Maria Tosi, che ha celebrato 103 anni nella sua casa di Solduno, dove vive da oltre sessant’anni. A farle visita per l’importante ricorrenza è stato il municipale Mauro Silacci, che le ha portato gli auguri della Città e un dolce omaggio.
A festeggiarla c’erano anche la figlioccia Linda Hofstetter, locarnese di nascita ma da molti anni residente in Messico, e suo figlio Samuel, molto affezionato a Maria, che considera a tutti gli effetti una vera e propria nonna.
Durante l’incontro è emersa soprattutto la grande vivacità intellettuale della festeggiata. Nonostante i suoi 103 anni, legge quotidianamente il giornale, rigorosamente senza occhiali, e non si lascia sfuggire ciò che accade nel mondo. Una curiosità alimentata anche dai numerosi viaggi compiuti in passato con il marito Natale, che accompagnava regolarmente durante i suoi viaggi di lavoro in giro per il mondo.
Originaria dell’Alto Adige, parla perfettamente italiano, tedesco e spagnolo, lingua che ama particolarmente e che, secondo lei, si presta in modo ideale al canto.
Non è mancata nemmeno una battuta rivolta al municipale Silacci, responsabile delle finanze cittadine: Maria Tosi ha infatti assicurato, con orgoglio, di aver sempre pagato le proprie tasse. A 103 anni, insomma, continua a guardare il mondo con interesse e una buona dose di ironia.