Chiasso diventa più digitale

La piattaforma è stata progressivamente arricchita con sezioni dedicate a Notizie, Avvisi, pubblicazioni dell’Albo, Concorsi per assunzioni ed Eventi. Tramite smartphone gli utenti possono consultare i contenuti in modo diretto e ordinato e ricevere notifiche e avvisi push in tempo reale. Il sito chiasso.ch continuerà comunque a essere il riferimento ufficiale e completo per informazioni amministrative, documenti e servizi online, mentre smartChiasso e chiasso.city sono concepiti come strumenti aggiuntivi per un utilizzo pratico e quotidiano.

Secondo il sindaco Bruno Arrigoni, la progressiva digitalizzazione permette di offrire a cittadini e visitatori diversi canali di interazione. L’App e il portale si aggiungono infatti al sito istituzionale e ai profili social del Comune, senza sostituire il contatto umano. La piattaforma continuerà inoltre a evolvere con l’introduzione di nuovi servizi.