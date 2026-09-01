Chiasso diventa più digitale
App e portale per servizi, pagamenti e informazioni
CHIASSO - Il Comune di Chiasso amplia l’offerta di servizi digitali con smartChiasso, la piattaforma che riunisce in un’App gratuita e nel portale web chiasso.city una serie di funzioni rivolte a cittadini e visitatori. Il nuovo strumento affianca il sito istituzionale chiasso.ch e rientra nel percorso di digitalizzazione dell’amministrazione, con l’obiettivo di rendere più rapido e immediato il rapporto con l’utenza.
L’App smartChiasso è disponibile gratuitamente su App Store e Play Store, mentre gli stessi servizi possono essere utilizzati attraverso chiasso.city. Per accedere alle funzioni è sufficiente una sola registrazione tramite indirizzo e-mail. Aggiungendo un metodo di pagamento è inoltre possibile acquistare online gli ingressi alla Piscina comunale e allo Stadio del ghiaccio, oltre ai volumi di ingombranti per l’ecocentro.
La piattaforma è stata progressivamente arricchita con sezioni dedicate a Notizie, Avvisi, pubblicazioni dell’Albo, Concorsi per assunzioni ed Eventi. Tramite smartphone gli utenti possono consultare i contenuti in modo diretto e ordinato e ricevere notifiche e avvisi push in tempo reale. Il sito chiasso.ch continuerà comunque a essere il riferimento ufficiale e completo per informazioni amministrative, documenti e servizi online, mentre smartChiasso e chiasso.city sono concepiti come strumenti aggiuntivi per un utilizzo pratico e quotidiano.
Secondo il sindaco Bruno Arrigoni, la progressiva digitalizzazione permette di offrire a cittadini e visitatori diversi canali di interazione. L’App e il portale si aggiungono infatti al sito istituzionale e ai profili social del Comune, senza sostituire il contatto umano. La piattaforma continuerà inoltre a evolvere con l’introduzione di nuovi servizi.
Tra i progetti in corso figura l’attivazione della connessione gratuita a internet nelle strutture comunali attraverso la rete “Magellano smartChiasso”. Gli utenti potranno richiedere tramite l’App un codice di accesso e il servizio sarà progressivamente esteso a uffici, strutture pubbliche ed ePanel. Questi ultimi, già presenti in sei punti del territorio comunale, consentono di accedere alle pagine più utili del sito e alla rete Wi-Fi gratuita.
Parallelamente, in collaborazione con il Centro Culturale Chiasso, è stato avviato un sistema di catalogazione e archiviazione digitale interattiva delle opere d’arte appartenenti al Comune e al m.a.x. museo. Il progetto punta a custodire e valorizzare il patrimonio artistico cittadino attraverso schede collegate al sistema smartChiasso, consultabili anche per motivi di studio.