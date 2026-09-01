LUGANO
Gran Premio del Pian Scairolo, deviazioni e strade chiuse
Ecco le modifiche al traffico, previste dalle 8 alle 13, riguardano il quartiere di Barbengo e parte di Collina d'Oro.
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Fonte Polizia città di Lugano
Gran Premio del Pian Scairolo, deviazioni e strade chiuse
Ecco le modifiche al traffico, previste dalle 8 alle 13, riguardano il quartiere di Barbengo e parte di Collina d'Oro.
LUGANO - Domenica verranno messe in atto alcune deviazioni viarie nel quartiere di Barbengo e in parte nella giurisdizione di Collina d'Oro in occasione dell'evento ciclistico "Gran Premio del Pian Scairolo". Lo ha comunicato la Polizia comunale di Lugano.
Dalle 8 alle 13 circa saranno chiuse al traffico via Cadepiano, nella zona di partenza e arrivo, via Figino, via Prati Botta, via Alniscette e la parte superiore di via Vigano.
I residenti e i confinanti delle vie interessate potranno immettersi sul percorso di gara esclusivamente nel senso di marcia dei corridori e seguendo le indicazioni del personale ausiliario.
Durante la competizione sono inoltre possibili tempi di attesa legati al passaggio dei partecipanti.
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