EOC promosso dai pazienti, ma la comunicazione resta una sfida
Il nuovo metodo di valutazione Swiss PREMs Acute Care premia l'EOC per la relazione di cura e la professionalità, ma evidenzia la necessità di interventi mirati su informazione e coinvolgimento dei pazienti.
CANTONE - Sono numerose le persone che hanno vissuto un'esperienza di ricovero negli ospedali cantonali. Una valutazione nel complesso positiva, anche i suoi criteri variano a seconda dei diversi aspetti della degenza. È questa la fotografia presentata dall'ANQ questa mattina: in media, i ricoveri sono valutati favorevolmente, come confermano i risultati raccolti dall'EOC.
Quasi 47'000 pazienti dimessi da 186 ospedali e cliniche svizzeri hanno partecipato alla prima rilevazione nazionale Swiss PREMs (Patient Reported Experience Measures) Acute Care, il nuovo questionario dedicato all'esperienza dei pazienti ricoverati per cure acute. Nelle strutture dell'Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) hanno partecipato oltre 1'800 pazienti. Rispetto alle precedenti indagini nazionali sulla soddisfazione dei pazienti, il nuovo questionario analizza le diverse fasi del percorso assistenziale, dall'ammissione alla dimissione. L'obiettivo è comprendere più nel dettaglio come i pazienti vivono il ricovero e individuare gli aspetti sui quali intervenire per migliorare l'esperienza di cura.
Relazione e qualità dell'assistenza tra i punti di forza
Nel complesso, i risultati restituiscono una percezione favorevole del ricovero. Tra gli aspetti più apprezzati spicca la relazione con i professionisti sanitari, in particolare per cortesia, rispetto, ascolto, disponibilità e qualità dell'assistenza.
Valutazioni positive riguardano anche il controllo del dolore, il supporto nei bisogni assistenziali, il rispetto dei tempi previsti per esami e interventi e la pulizia degli ambienti. Nel loro insieme, i dati indicano che l'EOC è percepito come un contesto di cura affidabile, attento e professionalmente solido.
Comunicazione e coinvolgimento, gli ambiti da migliorare
La rilevazione mette in luce anche alcuni aspetti con margini di miglioramento. Dal confronto nazionale emergono in particolare opportunità di sviluppo nella comunicazione durante la fase di ammissione, soprattutto per quanto riguarda le informazioni fornite ai pazienti. Tra le prime azioni previste dall'EOC figura il rafforzamento della comunicazione durante i tempi di attesa. L'analisi dettagliata dei risultati servirà inoltre a orientare gli interventi sul coinvolgimento dei pazienti nel percorso di cura, sulle informazioni relative ai trattamenti, sul coordinamento tra i professionisti e sui processi di dimissione.
I risultati sono un punto di partenza per il futuro
«La prima rilevazione nazionale Swiss PREMs rappresenta un'opportunità importante per ascoltare in modo ancora più approfondito il punto di vista dei pazienti», afferma Adriana Degiorgi, responsabile del Servizio qualità e rischi EOC. «I risultati confermano il valore della relazione di cura costruita ogni giorno dai nostri professionisti e, allo stesso tempo, ci indicano con chiarezza le priorità sulle quali continuare a investire. Per l'EOC la qualità è un processo continuo: ascoltare l'esperienza dei pazienti significa trasformare le loro indicazioni in azioni concrete di miglioramento.»