EOC promosso dai pazienti, ma la comunicazione resta una sfida

Quasi 47'000 pazienti dimessi da 186 ospedali e cliniche svizzeri hanno partecipato alla prima rilevazione nazionale Swiss PREMs (Patient Reported Experience Measures) Acute Care, il nuovo questionario dedicato all'esperienza dei pazienti ricoverati per cure acute. Nelle strutture dell'Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) hanno partecipato oltre 1'800 pazienti. Rispetto alle precedenti indagini nazionali sulla soddisfazione dei pazienti, il nuovo questionario analizza le diverse fasi del percorso assistenziale, dall'ammissione alla dimissione. L'obiettivo è comprendere più nel dettaglio come i pazienti vivono il ricovero e individuare gli aspetti sui quali intervenire per migliorare l'esperienza di cura.