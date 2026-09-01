In Ticino un pediatra per 1100 bambini. Peggio in altri cantoni

Lavoro a tempo parziale e carico elevato

Come fattori centrali per le carenze, lo studio ha identificato il diffuso lavoro a tempo parziale, il carico di lavoro e gli incentivi finanziari. L'87 percento delle pediatre e dei pediatri nell'assistenza di base lavora a tempo parziale, in media circa 35 ore a settimana. Ogni giorno assistono in media 22 bambini, nei cantoni meno serviti questo numero sale fino a 44.