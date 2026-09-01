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In Ticino un pediatra per 1100 bambini. Peggio in altri cantoni

I dati rivelano forti disparità regionali nell’accesso alle cure pediatriche, con alcune aree gravemente sotto-servite.
In Ticino un pediatra per 1100 bambini. Peggio in altri cantoni
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Fonte ATS
elaborata da Cronaca Ticino
In Ticino un pediatra per 1100 bambini. Peggio in altri cantoni
I dati rivelano forti disparità regionali nell’accesso alle cure pediatriche, con alcune aree gravemente sotto-servite.

BELLINZONA - In Svizzera mancano pediatre e pediatri – tuttavia non ovunque nella stessa misura. Un nuovo studio dell'Università di Berna mostra per la prima volta in dettaglio quanto differisca l'assistenza tra i vari cantoni.

Nel 2024 erano attivi in tutta la Svizzera 1499 pediatre e pediatri nell'assistenza di base, come ha spiegato l'università in un comunicato diffuso martedì. Rapportato ai loro effettivi tassi di occupazione, ciò corrisponde a circa 1017 posti a tempo pieno. In media, in Svizzera, un pediatra a tempo pieno si occupa di circa 1600 bambini.

Particolarmente buona è l'assistenza a Ginevra. Lì un posto a tempo pieno corrisponde a circa 750 bambini. Anche Basilea Città, Vaud e Ticino si posizionano relativamente bene con circa 1100 bambini per posto a tempo pieno.

La situazione è del tutto diversa in altri cantoni. Ad Appenzello Esterno un posto a tempo pieno corrisponde a circa 4750 bambini, a Obvaldo circa 4150. A Sciaffusa sono 3550, in Turgovia circa 3100.

«Siamo rimasti sorpresi da quanto siano grandi le differenze tra i cantoni», afferma Lorenz Leuenberger, primo autore dello studio, pediatra in formazione e dottorando presso l'Università di Berna.

Lavoro a tempo parziale e carico elevato
Come fattori centrali per le carenze, lo studio ha identificato il diffuso lavoro a tempo parziale, il carico di lavoro e gli incentivi finanziari. L'87 percento delle pediatre e dei pediatri nell'assistenza di base lavora a tempo parziale, in media circa 35 ore a settimana. Ogni giorno assistono in media 22 bambini, nei cantoni meno serviti questo numero sale fino a 44.

Come motivi per la diminuita attrattività della professione, gli intervistati hanno citato l'elevato carico amministrativo, le maggiori aspettative dei genitori e il rischio finanziario di uno studio proprio. Inoltre, la densità di pediatri è maggiore nei cantoni con prestazioni mediche meglio remunerate.

Quando lo studio non ha più posto
Una conseguenza di ciò si avverte anche negli ospedali pediatrici. I genitori che non riescono a ottenere un appuntamento dal pediatra si recano talvolta direttamente al pronto soccorso con i loro figli – anche quando non si tratta di una vera emergenza.

Ciò grava ulteriormente sugli ospedali e può diventare costoso e scomodo per le famiglie. Allo stesso tempo, si perde un vantaggio dell'assistenza di base da parte del medico di famiglia o del pediatra: il monitoraggio continuo da parte di una dottoressa o di un dottore di fiducia.

Claudia Kuehni, professoressa presso l'Istituto di medicina sociale e preventiva dell'Università di Berna e responsabile dello studio, vede quindi la necessità di agire. I risultati forniscono una base per adottare misure di politica sanitaria mirate proprio dove l'assistenza è particolarmente carente.

Lo studio dell'Università di Berna, pubblicato sulla rivista specializzata "Swiss Medical Weekly", si basa su un sondaggio nazionale tra i membri clinicamente attivi e specialisti della Società Svizzera di Pediatria. Vi ha partecipato circa il 60 percento. I dati sono stati combinati con quelli della società medica FMH e dell'Ufficio federale di statistica.

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