A Lugano niente tagli alle bollette
Lo comunica AIL in conferenza stampa: «Tariffe sostanzialmente stabili per elettricità e gas, nonostante i mercati energetici siano sotto pressione».
Lo comunica AIL in conferenza stampa: «Tariffe sostanzialmente stabili per elettricità e gas, nonostante i mercati energetici siano sotto pressione».
LUGANO - Nel 2027 saranno sostanzialmente «stabili» le bollette dei clienti di AIL.
«Tensioni geopolitiche, contesto energetico internazionale molto volatile»
A dirlo la stessa azienda durante la conferenza stampa tenutasi all'AIL Arena, sottolineando come «il contesto energetico internazionale» sia caratterizzato «da una marcata volatilità». Inoltre, «a causa delle tensioni geopolitiche, dell'evoluzione dei mercati del gas e di una situazione idrologica meno favorevole rispetto agli anni precedenti, si registrano ripercussioni significative sull'andamento dei prezzi dell'energia».
In questo scenario, «AIL ha potuto contenere l'impatto delle oscillazioni dei mercati grazie a una strategia di approvvigionamento basata sulla gestione del rischio, che combina acquisti distribuiti nel tempo, partecipazioni in impianti di produzione e contratti a lungo termine». Così, «dopo le importanti riduzioni registrate negli ultimi due anni, la tariffa dell'elettricità media nel 2027 rimane sostanzialmente stabile, attestandosi a 24.7 cts/kWh».
C'è chi riduce le tariffe, Lugano no
Nei giorni scorsi, sia la Società elettrica sopracenerina (SES), sia l'Azienda multiservizi Bellinzona, sia le Aziende Industriali Mendrisio hanno annunciato tariffe più convenienti per l'anno prossimo. In entrambi i comprensori attualmente il costo per kWh è di circa la metà rispetto a
«Lo scorso giugno l'Associazione delle Aziende Elettriche Svizzere (AES) ha pubblicato il consueto sondaggio sui prezzi dell'elettricità applicati dai distributori svizzeri. Secondo i risultati dell'indagine, la mediana nazionale 2027 per un’economia domestica tipo (categoria H4*) si attesterà a 26.6 cts/kWh. Con un livello inferiore alla mediana svizzera, la tariffa AIL conferma il proprio posizionamento competitivo nel panorama nazionale».
Più gas naturale
«In linea con la propria strategia di decarbonizzazione e con gli obiettivi energetici della Confederazione, del Cantone e della Città di Lugano», AIL aumenterà dal 12% al 20% la quota di gas rinnovabile inclusa nella fornitura destinata alla clientela domestica e alle PMI.
«Nonostante un contesto internazionale fortemente influenzato da incertezze geopolitiche e da livelli di stoccaggio del gas inferiori alla media degli ultimi anni, nel 2027 AIL manterrà invariata la propria tariffa gas media, pari a 11.5 cts/kWh, a fronte di un’accresciuta qualità del gas fornito». La quota del 20% di gas rinnovabile «è inoltre allineata con quanto previsto dal Regolamento cantonale sull'utilizzazione dell'energia (RUEn) per gli edifici che sostituiscono o rinnovano un impianto di riscaldamento a gas. Ciò significa che la fornitura standard proposta da AIL soddisfa già questo requisito normativo, semplificando il rispetto delle disposizioni cantonali da parte dei clienti».
Investire oggi per garantire l’energia di domani
La strategia che consente oggi ad AIL di contenere gli effetti della volatilità dei mercati «non si limita alla gestione degli approvvigionamenti, ma si fonda anche su investimenti mirati volti a rafforzare nel lungo periodo la sicurezza energetica del territorio».
Una sfida «particolarmente importante se si considera che, secondo le più recenti analisi dell'Associazione delle Aziende Elettriche Svizzere (AES), il raggiungimento di un approvvigionamento elettrico sicuro in Svizzera richiederà nei prossimi decenni un deciso potenziamento della produzione rinnovabile, in particolare nel periodo invernale, delle capacità di accumulo e della flessibilità del sistema elettrico».
Per contribuire concretamente a questi obiettivi, AIL è già attiva su diversi fronti, tra i quali:
- Sviluppo e partecipazione a progetti di produzione rinnovabile, in particolare attraverso parchi solari alpini come Duragno e Sedrun Solar, che consentono una produzione particolarmente efficace durante il periodo invernale;
- Sviluppo e gestione di sistemi di accumulo a batteria (BESS), capaci di aumentare la flessibilità della rete e favorire l'integrazione delle energie rinnovabili;
- Promozione del fotovoltaico e delle Comunità di autoconsumo virtuali (RCPv), sostenuta anche da una nuova mappa digitale, disponibile sul sito web di AIL, che permette ai clienti di verificare in modo semplice la possibilità di creare o aderire a una comunità energetica.
Attraverso queste iniziative, «AIL intende continuare a offrire alla propria clientela un approvvigionamento energetico affidabile, sostenibile e competitivo, contribuendo al contempo alla transizione energetica e alla sicurezza energetica del territorio».