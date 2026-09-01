A Lugano niente tagli alle bollette

C'è chi riduce le tariffe, Lugano no

Nei giorni scorsi, sia la Società elettrica sopracenerina (SES), sia l'Azienda multiservizi Bellinzona, sia le Aziende Industriali Mendrisio hanno annunciato tariffe più convenienti per l'anno prossimo. In entrambi i comprensori attualmente il costo per kWh è di circa la metà rispetto a

«Lo scorso giugno l'Associazione delle Aziende Elettriche Svizzere (AES) ha pubblicato il consueto sondaggio sui prezzi dell'elettricità applicati dai distributori svizzeri. Secondo i risultati dell'indagine, la mediana nazionale 2027 per un’economia domestica tipo (categoria H4*) si attesterà a 26.6 cts/kWh. Con un livello inferiore alla mediana svizzera, la tariffa AIL conferma il proprio posizionamento competitivo nel panorama nazionale».