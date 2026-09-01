TENERO-CONTRA
Incidente sull'A13 tra Tenero-Contra e Minusio
Le notizie sono ancora frammentarie: sono da mettere in conto lunghe code
Incidente sull'A13 tra Tenero-Contra e Minusio
lettore tio.ch
Fonte red
Incidente sull'A13 tra Tenero-Contra e Minusio
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Incidente sull'A13 tra Tenero-Contra e Minusio
Le notizie sono ancora frammentarie: sono da mettere in conto lunghe code
Incidente sull'A13 tra Tenero-Contra e Minusio
Le notizie sono ancora frammentarie: sono da mettere in conto lunghe code
TENERO-CONTRA - Incidente sulla A13 tra Tenero-Contra e Minusio. Il tratto autostradale sono al momento chiusi, segnala il TCS.
Le informazioni sono ancora frammentarie ma, stando a quanto appreso, se ne sarebbero verificati due. Il primo, un tamponamento, è avvenuto in direzione di Locarno; il secondo in direzione di Bellinzona.
Inevitabili le ripercussioni sul traffico, con rallentamenti e disagi: coda fino alla rota di Magadino.
Notizia in aggiornamento
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